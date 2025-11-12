दिल्ली बॉम्बस्फोटाचे पुण्यात धागेदोरे?
पुणे, ता. १२ : दिल्लीतील बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) अलर्ट झाले असून, या पथकाने मंगळवारी कोंढवा आणि मुंब्रा परिसरात छापे टाकले. या कारवाईत दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील प्रकरणाशी त्यांचा संबंध आहे का?, याचीही ‘एटीएस’कडून चौकशी करण्यात येत आहे.
‘एटीएस’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एटीएस’च्या तपास पथकाने कोंढवा आणि मुंब्रा येथे एकाचवेळी शोधमोहीम राबवून दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. या दोघांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली असून, चौकशी सुरू आहे. त्यांच्याकडून मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या कारवाईचा संबंध कोंढव्यातील संशयित आयटी अभियंता जुबेर हंगरगेकर याच्या तपासाशी असल्याचे सांगण्यात आले. ‘एटीएस’च्या अधिकाऱ्यांनी नऊ ऑक्टोबरला कोंढवा, वानवडी आणि खडकी परिसरात छापे टाकले होते. त्यानंतर ‘एटीएस’ने जुबेरला पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातून अटक केली होती. जुबेर मूळचा सोलापूरमधील असून, तो पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना ‘अल कायदा’शी संबंधित असल्याचा संशय आहे. त्याच्याविरुद्ध बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यान्वये (यूएपीए) गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सध्या तो ‘एटीएस’च्या कोठडीत असून, त्याची कोठडी शुक्रवार (ता. १४) पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचा दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी संबंध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
‘एटीएस’कडून शोधमोहीम
‘एटीएस’ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘जम्मू-काश्मीर, फरीदाबाद आणि दिल्लीतील प्रकरणांचा महाराष्ट्राशी काही संबंध आहे का?, हे पडताळून पाहण्यात येत आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणाला ताब्यात घेतलेले नाही. ही नियमित तपासाची प्रक्रिया आहे.’’ दरम्यान, ही संपूर्ण चौकशी ‘एटीएस’कडून उच्चस्तरीय पातळीवर केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत तपासात महत्त्वाचे तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.
दिवसभरातील घडामोडी
- कोंढवा आणि मुंब्रा येथे एटीएसचे एकाचवेळी छापे
- दोन संशयित चौकशीसाठी ताब्यात
- ही कारवाई जुबेर हंगरगेकर प्रकरणाशी संबंधित
- दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी जुबेरचा संबंध नसल्याची प्राथमिक माहिती
- जम्मू-काश्मीर, फरीदाबाद आणि दिल्ली प्रकरणांचे महाराष्ट्राशी धागेदोरे शोधण्याचा प्रयत्न
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.