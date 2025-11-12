बहुमजली इमारतीत राहण्याचे स्वप्न होणार पूर्ण महापालिकेकडून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ११ मजली टॉवर उभारण्याचे काम सुरु
पुणे, ता. १२ ः महापालिकेच्या विविध विभागामधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे जीवन सुसह्य व सुरक्षित व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी बहुमजली इमारत उभारण्यात येत आहे. सध्या या इमारतीच्या आठ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे नव्या वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. संबंधित इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना इमारतींमधील सदनिकांमध्ये राहण्याचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे.
महापालिकेची मुख्य इमारत, विविध क्षेत्रीय कार्यालये, मलनिःसारण विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभागासह विविध विभागांमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी शहराच्या वेगवेगळ्या भागात महापालिकेने वसाहती बांधल्या आहेत. संबंधित वसाहतींना अनेक वर्ष झाल्याने तेथील इमारती जुन्या व जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत असून, कर्मचाऱ्यांना राहण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार, आंबिल ओढा येथील साने गुरुजी नगर वसाहतीमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी बहुमजली इमारत बांधण्याचे कामही महापालिकेकडून २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या भवन रचना विभागाकडून इमारत बांधण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत आठ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. आठ मजल्यांवरील भिंती, विद्युत, पाण्याच्या वाहिन्या, वॉटरप्रुफींग अशा स्वरूपाचे काम सध्या सुरू आहे. उर्वरित तीन मजल्यांवरील स्लॅबचे काम पुढील काही महिन्यात केले जाणार आहे. २०२६ मध्ये या इमारतींचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती कनिष्ठ अभियंता वर्षाराणी नारनवर यांनी दिली.
--------
‘‘महापालिकेच्या सेवकांसाठी बहुमजली इमारत उभारली जात आहे. इमारत ११ मजल्यांची आहे. सध्या इमारतीचे काम वेगात सुरू असून पुढील वर्षामध्ये इमारतीचे काम पूर्ण होऊ शकणार आहे.
- रोहिदास गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता, भवन विभाग
-------------
* बहुमजली इमारतीची वैशिष्ट्ये
- इमारतीचे मजले - ११
- इमारतीमधील सदनिकांची संख्या - १५० हून अधिक
- प्रत्येक मजल्यावरील सदनिकांची संख्या - १४
- एका सदनिकेचा आकार - ३०० चौरस फूट
- स्वयंपाकघर, हॉल, स्नानगृह, शौचालय, बाल्कनी
- इमारतीसाठी मार्च २०२५ पर्यंत झालेला खर्च - १३ कोटी ४६ लाख
- इमारतीच्या उर्वरित कामासाठी येणारा खर्च - ९ कोटी २४ लाख
--------------------------- -----------
फोटो ः 67371
