पुणे विमानतळावर प्रवाशांची बोर्डिंग गेटवर तपासणी
पुणे, ता. १२ ः पुणे विमानतळावर प्रवाशांची आता बोर्डिंग गेटवर एरोब्रिजवर जाण्यापूर्वीदेखील तपासणी सुरू झाली आहे. प्रवासी विमानात चढण्यापूर्वी ही तपासणी केली जात आहे. दिल्ली कार स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. ‘सेकंडरी लॅडर चेकिंग पॉइंट’अंतर्गत विमान कंपन्यांचे कर्मचारी प्रवाशांची व बॅगेची तपासणी करीत आहे. यामुळे प्रवाशांनी प्रवासाच्या वेळेच्या किमान तीन तास आधीच विमानतळावर दाखल व्हावे, अशी सूचना विमानतळ प्रशासनाने प्रसिद्ध केली आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव पुणे विमानतळावरील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. ‘सीआयएसएफ’कडून सर्व प्रकारच्या तपासणी झाल्यानंतरसुद्धा आता विमान कंपन्यांनी बोर्डिंग गेटवर एरोब्रिजवर जाण्यापूर्वी प्रवाशांची तपासणी करीत आहे. सर्वच प्रवाशांची ही तपासणी केली जात असल्याने तपासणीला विलंब होत आहे. असे असले तरीही सुरक्षेच्या कारणास्तव अशी तपासणी महत्त्वाची असल्याचे सांगत विमानतळ प्रशासनाने प्रवाशांनी किमान तीन तास आधीच विमानतळावर दाखल व्हावे, असे सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकारची तपासणी केवळ गंभीर स्थिती असतानाच केली जाते. सामान्यपणे ‘सीआयएसएफ’ यांच्याद्वारे प्रवाशांची तपासणी केली जाते. या परिस्थितीत मात्र ‘सीआयएसएफ’सह विमान कंपन्यांचे कर्मचारी प्रवाशांची तपासणी करीत आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमानतळावरील सुरक्षा आणखी वाढविण्यात आली आहे. ‘सेकंडरी लॅडर चेकिंग पॉइंट’वरदेखील प्रवाशांची तपासणी केली जात आहे. तेव्हा प्रवाशांनी किमान तीन तास आधीच विमानतळावर दाखल व्हावे.
-संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे
