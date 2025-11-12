आरक्षण पडल्यानंतर राजकीय खलबतांना जोर
पुणे, ता. १२ ः पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागांमधील आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर आता इच्छुक उमेदवारांमध्ये खलबते सुरू झाली आहेत. चारचा प्रभाग असल्याने पॅनेलमध्ये संभाव्य उमेदवार कोण असतील?, महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागी योग्य उमेदवार कोण असेल, यावरून चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
पुणे महापालिकेत १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यापैकी ८३ जागा या महिलांसाठी आरक्षित आहेत, तर ८२ जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. त्यामधून देखील महिला उमेदवार निवडणूक लढवू शकतात. प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि महिला आरक्षण पडले आहे. या आरक्षणांमुळे मातब्बर नगरसेवकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यांना आरक्षित प्रभाग नसल्याने सर्वसाधारण खुल्या गटातून निवडणूक लढवावी लागणार असल्याने समोरच्या पक्षातून तगड्या उमेदवाराचे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे अशा प्रभागांमध्ये मोठी लढत दिसण्याची शक्यता आहे. शहरातील अनेक प्रभागांमध्ये ही स्थिती असेल. चारचा प्रभाग असल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना येथे पॅनल बांधणी करताना चांगले उमेदवार मिळणे अवघड जाते. त्यामुळे आघाडी झाल्यास प्रभागामध्ये कोण कोण उमेदवार असू शकतो. याचीही चाचपणी केली जात आहे.
महिलांना संधी मिळणार
आरक्षण पडण्याच्या आधी इच्छुक उमेदवारांनी स्वतःचे फोटो असलेले फ्लेक्स प्रभागात लावले होते, पण आरक्षणानंतर महिलांसाठी जागा राखीव झाल्याने सोशल मीडिया, तसेच फ्लेक्सवर इच्छुक उमेदवारासह त्यांच्या घरातील महिलेचे फोटो लावण्यात आले आहेत. शहरातून १६५ पैकी ८३ नगरसेवक या महिला असणार आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांना राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.