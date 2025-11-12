शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी कठोर निर्णय आवश्यक
पुणे, ता. १२ ः ‘‘पुणे, पिंपरी-चिंचवड व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील लोकसंख्या २०५० पर्यंत दोन कोटी होणार आहे. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, शहराची वाढही तितक्याच गतीने होत आहे. त्यामुळे शहराचा विकास चांगल्या पद्धतीने व्हायचा असेल, तर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील,’’ असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सांगितले.
महापालिका प्रशासन व चिंतामणी व्यासपीठ यांच्यावतीने आंबेगाव बुद्रूक येथील चिंतामणी चौक ते निलगिरी चौक या ठिकाणी ‘दत्तक रस्ता योजना’ राबविण्यात आली होती. संबंधित रस्ता व चौकाचे सुशोभीकरण, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीव्ही यावर भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, उपायुक्त माधव काटकर, माधव जगताप, सहाय्यक आयुक्त सुरेखा भणगे, राष्ट्रवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप, माजी महापौर दत्ता धनकवडे व चिंतामणी व्यासपीठाचे अध्यक्ष अप्पा रेणुसे उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘‘शहराचा विकास आराखडा चांगलाच व्हायला पाहिजे. त्यामध्ये पुढील ५० वर्षांचा विचार करून विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. मुंबईप्रमाणेच आता पुण्यामध्येही सदनिकांच्या किमती वाढल्या आहेत. शहरामध्ये रेरा, एसआरए प्रकल्प राबवून शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यावर भर दिला जात आहे. शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेस जेवढा निधी लागेल, तो आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.’’
