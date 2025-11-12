एक हजार ई-बस घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर
पुणे, ता. १२ : केंद्र सरकारने पीएम-ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुण्यासाठी एक हजार ई-बस मंजूर केल्या आहेत. केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पाठपुरावा केला होता, त्यास यश मिळाले आहे.
पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती गंभीर आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात पुरेशा बस नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. बसची वारंवारिता कमी असल्याने अनेक मार्गांवर प्रवाशांच्या गर्दीने बस ओसंडून वाहत आहेत. त्यामुळे खासगी वाहनांचीही संख्या वाढत आहे.
पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी पीएमपीच्या ताफ्यात बसची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. सध्या दोन हजार बस असून, आणखी किमान एक हजार बसची गरज आहे. त्यामुळे मोहोळ यांनी केंद्र सरकारच्या पीएम-ई-ड्राईव्ह योजनेतून पुण्यासाठी एक हजार बस मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने घेऊन ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे लवकरच पुणे शहरासाठी नवीन ई-बस मिळणार आहेत.
याबाबत मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘ई-बस खरेदीसाठी निधीला मंजुरी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांच्याशी सातत्याने संवाद साधून पाठपुरावा केला होता. त्यातून केंद्राने हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर केला आहे. पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणास मी प्राधान्य दिले आहेत. मेट्रो मार्ग विस्तारीकरणासह पीएमपीच्या ताफ्यात बसची संख्या वाढविण्यावर भर असणार आहे. एक हजार बससाठी निधी मंजूर केल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कुमारस्वामी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानतो.’’
