झुबेर हंगरगीकरला न्यायालयीन कोठडी
पुणे, ता. १४ : ‘अल कायदा’ दहशतवादी संघटनेशी संपर्कात असल्याच्या संशयावरून अटक झालेल्या कोंढवा येथील संगणक अभियंता झुबेर हंगरगीकरची शुक्रवारी (ता. १४) न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. यापूर्वी न्यायालयाने झुबेरला प्रथम चार नोव्हेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर १४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला होता.
महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) २६ ऑक्टोबर रोजी पुणे रेल्वे स्थानक परिसरातून झुबेर हंगरगीकरला (वय ३२) अटक केली होती. झुबेरचा अल-कायदाशी संपर्क असल्याचे आणि त्याच्याकडे आक्षेपार्ह साहित्य, त्यात काही पुस्तकेही असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
‘एटीएस’ने ९ ऑक्टोबर रोजी कोंढवा, वानवडी, खडकी परिसरात केलेल्या कारवाईत १८ जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्याकडून १९ लॅपटॉप, मोबाईल आणि विविध साहित्य जप्त करण्यात आले होते. त्यातील एका लॅपटॉपमधील माहितीच्या आधारे हंगरगीकरला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ‘एटीएस’ने ११ नोव्हेंबर रोजी कोंढवा आणि मुंब्रा परिसरातून दोन संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते.
‘एटीएस’ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील बॉम्बस्फोट आणि जम्मू-काश्मीर, फरीदाबादमधील कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर शोधमोहीम राबविण्यात येत आहे. या प्रकरणांचा पुणे-मुंबई शहराशी काही संबंध आहे का, याचीही पडताळणी सुरू आहे.
