आतषबाजी करताना डोळ्यांची काळजी घ्या
पुणे, ता. १७ : दिवाळीत आतषबाजी करून, फटाके वाजवून आनंद साजरा केला जातो. परंतु, आतषबाजी करताना विशेषतः डोळ्यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे डोळ्यांना जळजळ होण्यापासून ते गंभीर इजाही होऊ शकते. यासाठी खास काळजी घेण्याचे आवाहन नेत्ररोगतज्ज्ञांनी केले आहे.
फटाक्यांच्या वापरामुळे धूर निर्माण होतो. डोळ्यांचा धुराशी संपर्क आला की डोळ्यांना त्रास होतो. डोळे लाल होणे, जळजळ होणे, अश्रू येणे किंवा खाज सुटणे अशी लक्षणे दिसतात. फटाक्यांतील सूक्ष्म कणांमुळे डोळ्यांना गंभीर इजा होण्याचीही शक्यता असते. सूक्ष्म कण डोळ्यांत गेल्यास तीव्र वेदना होतात. अचानक डोळ्यांत जड वस्तू गेल्याचा भास होतो. डोळे लाल होऊन संसर्ग होण्याचा धोका संभवतो. डोळ्यांच्या बुबुळांना जखमा होतात. डोळ्यांचे मोठे नुकसान होते, व्यवस्थित दिसेनासे होते. जखमा गंभीर असतील तर दृष्टीवरही परिणाम होतो.
डोळ्यांच्या अंतर्गत रचनेत बुबुळ, भिंग तसेच दृष्टिपटलाचा समावेश होतो. याअंतर्गत रचनेला बाधा पोहोचली की माणसाला कायमस्वरूपी अंधत्व येऊ शकते. काही केसेसमध्ये डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते. त्यामुळे फटाके फोडताना काळजी घ्यावी, असे नेत्ररोगतज्ज्ञ सांगतात.
याबाबत माहिती देताना दूधभाते नेत्रालयाचे नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. अनिल दूधभाते म्हणाले, ‘‘लहान मुलांनी फटाके वाजवत असताना काळजी घ्यावी. फटाका डोळ्यांना लागल्यास डोळ्याच्या समोरील बुबुळ, पाठीमागील पडदा आणि आतील लेन्स यांना इजा होऊ शकते. काही मुलांची या कारणामुळे नजरही गेलेली आहे. त्यामुळे आवाज करणारे फटाके टाळायला हवेत. त्याचा परिणाम डोळ्यांबरोबरच कान आणि हृदयावरही होतो. आवाज न करणारे, प्रकाश देणारे फटाके वाजवताना चष्मा किंवा गॉगल लावा. फटाक्यांमुळे डोळ्यांना इजा झाल्यास डोळे चोळू नयेत, स्वच्छ पाण्याने धुवावेत आणि त्वरित जवळच्या नेत्रतज्ज्ञांना दाखवावे. यामुळे होणारी इजा किंवा अंधत्व टाळता येईल.’’
काय काळजी घ्याल?
- मोठ्यांनी व मुलांनी हातात फटाके फोडू नयेत
- फटाक्यांच्या रसायनांशी संपर्क आलेले हात डोळ्यांत गेल्यास इजा होण्याची शक्यता असते
- मुले फटाके फोडत असताना घरातील मोठ्या मंडळींनी कटाक्षाने लक्ष ठेवावे
- फटाके घेतलेल्या हातांचा डोळ्यांशी संपर्क होणार नाही याची दक्षता घ्यावी
- फटाक्यांशी संपर्क आल्यास हात साबणाने धुवून घ्यावेत
- डोळ्यांना इजा झाल्यास नेत्रतज्ज्ञाकडे उपचार घ्यावेत
डोळ्यांत फटाक्यांचे कण शिरल्याने साधी जखम झाली तरी डोळ्यांच्या अंतर्गत रचनेला बाधा पोहचते. फटाक्यांचे कण शिरल्याने डोळ्यांच्या कार्यपद्धतीत बिघाड होतो. फटाके फोडताना डोळ्यांबाबत काही दुर्घटना घडल्यास बाजारात सहज उपलब्ध होणारे ड्रॉप्स थेट वापरू नयेत. आधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. डोळ्यांत फटाके किंवा फटाक्याचे कण शिरल्यास तातडीने नेत्ररोगतज्ज्ञांची मदत घ्यावी. फटाके फोडताना डोळ्यांना गॉगल लावा, जेणेकरून फटाके डोळ्यांत जाणार नाहीत. थेट हातात किंवा हाताजवळ फटाके ठेवून फोडणे टाळावे.
- डॉ. आदित्य केळकर, नेत्ररोगतज्ज्ञ, एनआयओ
