स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे बदलतेय घराचे रूप
आली दिवाळी भाग - ५
---------------------
पुणे, ता. १७ ः दिवाळीच्या कालावधीत घरोघरी खरेदी आवर्जून केली जाते. आजच्या तंत्रज्ञानयुगात घरे स्मार्ट होत आहेत आणि त्याचबरोबर घरगुती कामकाज सोपे, वेगवान आणि ऊर्जा-बचत करणे शक्य झाले आहे. या परिवर्तनामागे मोठा वाटा आहे आधुनिक इलेक्ट्रिकल घरगुती उपकरणांचा. एकेकाळी फक्त लक्झरी मानली जाणारी ही साधने आता प्रत्येक घरात आवश्यक बनली आहेत.
पूर्वी इलेक्ट्रिकल उपकरणे म्हणजे फक्त पंखा, मिक्सर, इस्त्री किंवा फ्रिज इतक्यापुरती मर्यादित होती, पण आज घरात प्रवेश करताच आपल्याला ऑटोमॅटिक लाईट्स, स्मार्ट स्पीकर, डिजिटल लॉक, व्हॉइस-कंट्रोल उपकरणे आणि एआय-सक्षम गॅझेट्स दिसतात. आधुनिक घर आता ‘स्मार्ट होम’ या नव्या संकल्पनेने सजले आहे, जिथे सर्व उपकरणे मोबाईल अॅप किंवा व्हॉइस कमांडने चालतात.
छोट्या फ्रिजची जागा आता दोन दरवाजांचा मोठा फ्रिज घेऊ लागला आहे, तसेच दूरचित्रवाणी संचही मोठ्या आकाराचे घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यासह स्मार्ट पंखे, एसी, लॅम्प, डोर बेल, ऑटोमॅटिक सेन्सर कमोड, सेन्सर शॉवर यांनादेखील प्रचंड मागणी असल्याचे आढळून आले आहे
---
स्वयंपाकघरातील आधुनिकता-
- स्मार्ट फ्रिज - हा फ्रिज टच स्क्रीन डिस्प्ले, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तापमान नियंत्रण सुविधा देतात.
- इंडक्शन कुकटॉप - गॅसपेक्षा सुरक्षित आणि जलद, इंडक्शन स्टोव्ह ऊर्जेचा ९०टक्के वापर स्वयंपाकासाठी करतो.
यासह रोटी मेकर’ ‘मिक्सर ग्राइंडर, ‘ज्यूसर’, ‘कॉफी मेकर’, ‘सॅंडविच मेकर’, ‘हॅंड ब्लेंडर’हेदेखील जास्त प्रमाणात खरेदी होतात
---
स्वच्छता आणि सोयीसाठी उपकरणे-
- रोबोटिक व्हॅक्यूम क्लीनर ः हे उपकरण स्वतःहून घरभर फिरून धूळ साफ करणे, पुसणे करतात आणि मोबाईल अॅपने नियंत्रित होतात.
- वॉशिंग मशिन ः या वॉशिंग मशिन लोड सेन्सर, फॅब्रिक डिटेक्शन आणि ऑटो डिटर्जंट डिस्पेंसरसह येतात.
- स्मार्ट आयर्न कपड्यांना योग्य तापमान देणाऱ्या आणि कपड्यांच्या प्रकारानुसार स्वतःहून सेटिंग बदलणाऱ्या इस्त्री यंत्रांची लोकप्रियता वाढली आहे.
---
आरामदायी आणि ऊर्जा-बचत करणारी उपकरणे
- स्मार्ट एसी ः वायफाय कनेक्टेड एसी मोबाईलवरून सुरू-बंद करता येतात.
- सेन्सर लाईट्स आणि फॅन्स ः हालचाल ओळखणाऱ्या सेन्सर लाईट्स आणि ऑटो-स्पीड फॅन्समुळे ऊर्जा वाया जात नाही.
- गिझर ः स्मार्ट गिझरमध्ये टायमर, तापमान नियंत्रण आणि अॅप कनेक्टिव्हिटी असल्याने तो फक्त आवश्यक वेळेसच चालतो.
---
सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी
- डिजिटल डोअर लॉक ः पासवर्ड, फिंगरप्रिंट किंवा फेस रेकग्निशनने उघडणारे लॉक आता प्रत्येक आधुनिक घराची गरज बनली आहेत.
- सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि स्मार्ट डोअरबेल ः मोबाईलवरून घराबाहेरच्या व्यक्तीला पाहता येते आणि संवाद साधता येतो.
- स्मार्ट स्पीकर ः घरातील लाईट्स, म्युझिक, टीव्ही, एसी यांसारखी सर्व उपकरणे आवाजाने नियंत्रित करता येतात.
---
नव्या उपकरणांमध्ये आधुनिकता आणि सहजता आल्यामुळे ग्राहकांची त्यांना पसंती मिळत आहे. स्वयंपाक घरातील आधुनिक उपकरणांना सणांच्या काळात जास्त मागणी असते. महिलांची पसंती ही आधुनिक आणि विविध सुविधा देणारे उपकरणांना असते. हे लक्षात घेऊन उत्पादक कंपन्यांनी त्यावर सवलतीच्या आकर्षक ऑफर्स दिल्या आहेत’’ - महेश सूर्यवंशी, व्यावसायिक
----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.