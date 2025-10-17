गरीब विद्यार्थ्यांचे स्वप्न विरतेय हवेत महापालिकेकडून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रम एक वर्षापासून बंद
पुणे, ता. १७ ः प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून रात्रंदिवस अभ्यास करत केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) व राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अधिकारी बनण्याचे स्वप्न सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांकडून पाहिले जाते. महापालिकेच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रमामुळे त्यांच्या स्वप्नांना चांगलेच बळ मिळत होते. मात्र, संबंधित प्रशिक्षणासाठीच्या शुल्काच्या रकमेत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने वाढ करण्याची मागणी केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाच्या उपक्रमात एक वर्षाचा खंड पडला असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शहरामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे स्वप्न सत्यात उतरावे, यासाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत २०१८ पासून शहराच्या हद्दीत राहणाऱ्या खुल्या व मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रासमवेत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचे काम सुरू केले. त्यानुसार ५० खुल्या गटातील, तर १०० मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांची स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या परीक्षेसाठी निवड केली जात होती. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे महापालिकेकडून १७ हजार रुपये प्रशिक्षणासाठी दिले जात होते. दरम्यान, २०२२-२३, २०२३-२४ या वर्षानंतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राकडून महापालिकेकडून प्रशिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली. त्यानुसार २०२४-२५ या वर्षासाठीच्या शुल्क वाढीच्या प्रस्तावावर तत्काळ निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही महापालिकेकडून होणे गरजेचे होते. मात्र शुल्क वाढीसंबंधीची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे हा उपक्रम एक वर्षासाठी बंद पडला.
दरम्यान, महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून यावर्षी शुल्कवाढीचा विचार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र अजूनही त्याबाबत पुढील कार्यवाही झालेली नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रम होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. या उपक्रमामुळे शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना परीक्षेच्या तयारीसाठी चांगली मदत होते. या उपक्रमामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे स्वप्नही साकार होते. मात्र, महापालिकेकडून या उपक्रमाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याने गरीब विद्यार्थ्यांची मात्र गैरसोय होत असल्याची सद्यःस्थिती आहे.
विद्यार्थिनींचा प्रतिसाद अधिक
महापालिकेच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रमास विद्यार्थिनींचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. २०२२-२३ मध्ये खुल्या गटातून १०, तर मागासवर्गीय गटातून १३ विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला होता. २०२३-२४ मध्ये खुल्या गटातून ५, तर मागासवर्गीय गटातून ११ विद्यार्थिनींनी या उपक्रमात सहभाग घेतला होता. त्यापैकी काही विद्यार्थिनींना एमपीएससी व यूपीएससी स्पर्धेमध्ये चांगले यशही मिळाले होते.
* महापालिकेचा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रम
२०२२-२३ एमपीएससी यूपीएससी
खुला गट १० १५
मागासवर्गीय गट २१ ०८
२०२३-२४ एमपीएससी यूपीएससी
खुला गट ११ ०६
मागासवर्गीय गट १३ १०
‘‘महापालिकेच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राकडून या उपक्रमाचे शुल्क वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शुल्क वाढ करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.''
- रामदास चव्हाण,
मुख्य अधिकारी, समाज विकास विभाग, महापालिका
