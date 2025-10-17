उमेद फाउंडेशनतर्फे प्रेरणा पुरस्कार प्रदान
पुणे

उमेद फाउंडेशनतर्फे प्रेरणा पुरस्कार प्रदान

Published on

पुणे, ता. १७ ः एकमेकांना मदतीचा हात देण्याची आपली संस्कृती आहे. संवेदनशील वृत्तीने काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांमुळेच समाजातील दुःखितांना जगण्यात आनंद मिळण्याची उमेद मिळते, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. आनंदाने जगण्यासाठी आर्थिक नव्हे, तर मनाची व दातृत्वाची संपत्ती अधिक गरजेची असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
उमेद फाऊंडेशनतर्फे दिव्यांग मुले व त्यांच्या पालकांसाठीच्या ‘बालक-पालक’ प्रकल्पाच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रेरणा पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात पाटील बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी स्नेहालय संस्थेचे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी होते. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पुणे महानगर संघचालक रवींद्र वंजारवाडकर, ज्येष्ठ संघ स्वयंसेवक सुहास हिरेमठ, सामाजिक कार्यकर्त्या सीमा दाबके, उमेद फाऊंडेशनचे राकेश सणस, लीना देवरे, प्रकाश पारखी, प्रतिभा केंजळे आदी उपस्थित होते.
दिव्यांग पाल्यांना घडवणाऱ्या डॉ. रितेश व उल्का नेहेते, चिंतामणी व राजेश्वरी राशीनकर, अभिमन्यू पोटे या पालकांना यावेळी ‘प्रेरणा पुरस्कार’, तर वैद्यकीय सेवेत योगदानाबद्दल डॉ. प्रदीप देशपांडे, इमारत उभारणीत योगदानाबद्दल शशिकांत नागरे, उमेद फाउंडेशनला जागा देणाऱ्या राजेंद्र रसाळ यांना ‘सेवा पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. आक्रंदन या पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी झाले. राकेश सणस यांनी प्रास्ताविक केले. उमा जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. लीना देवरे यांनी आभार मानले.

Marathi News Esakal
www.esakal.com