पीएनजी एक्सक्लुझिव्हची दिवाळीनिमित्त विशेष सवलत
पुणे, ता. १७ : दिवाळी आली की सोन्याचांदीच्या दागिन्यांची खरेदी हमखास होतेच. याचेच औचित्य साधून पीएनजी एक्सक्लुझिव्हने ग्राहकांसाठी दिवाळीनिमित्त दागिन्यांवर विशेष सवलत दिली आहे. यामध्ये सोन्याच्या दागिन्यांच्या घडणावळीवर ५० टक्के, हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या घडणावळीवर शंभर टक्के, चांदीच्या वस्तूंच्या घडणावळीवर २५ टक्के आणि चांदीच्या फॅन्सी दागिन्यांच्या खरेदीवर २५ टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना पीएनजी एक्सक्लुझिव्हचे भागीदार अभय गाडगीळ म्हणाले, ‘‘सणासुदीच्या काळात सोन्याचे दर एक लाखाच्या वर गेलेले आहेत. तरीसुद्धा ग्राहकांचा कल सोने खरेदी करण्याकडे आहे. कारण सोन्यामधली गुंतवणूक कायमच फायदेशीर ठरत आहे. येणाऱ्या सणासुदीकरिता सर्वांना सोन्याचे दागिने खरेदी करता यावे, यासाठी आम्ही घडणावळीवर एवढी सवलत देत आहोत. दिवाळीसाठी विशेष १८ कॅरेटमध्ये हलक्या वजनाचे, आजच्या पिढीला हवे तसे आकर्षक डिझाईन्समध्ये दागिने ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले आहेत. या दागिन्यांना तरुणाईची अधिक पसंती आहे.’’
ही योजना निसर्ग हॉटेल लेन, नळस्टॉप व रानडे कॅपिटल, बालेवाडी हायस्ट्रीटजवळ, बाणेर येथील शाखांमध्ये सुरू असून, ग्राहकांना या योजनेचा लाभ २६ ऑक्टोबरपर्यंतच घेता येणार आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले.
