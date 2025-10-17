हास्याच्या चळवळीसाठी हास्यदूत निर्माण व्हावेत प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांची अपेक्षा
पुणे, ता. १७ : ‘‘हास्ययोग आनंदी जीवनाची किल्ली असून, हास्याची ही चळवळ पुण्याच्या कानाकोपऱ्यात अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ठिकठिकाणी हास्यदूत निर्माण व्हावेत,’’ असे प्रतिपादन सूर्यदत्त एज्युकेशन फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय चोरडिया यांनी केले.
नवचैतन्य हास्ययोग परिवाराचा वर्धापनदिन गणेश कला क्रीडा मंदिरात उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने नवचैतन्य आरोग्य संहिता या व्यायाम पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले. परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष विठ्ठल काटे यांनी ८९ व्या वर्षात पदार्पण केल्यानिमित्ताने पुणेरी पगडी आणि मानाची शाल देऊन त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. यावेळी प्रख्यात मधुमेहतज्ज्ञ डॉ. भाग्येश कुलकर्णी, मनस्विनी सारीजच्या गोदावरी रुकारी, द्वारकादास शामकुमार टेक्स्टाईलचे संचालक द्वारकादास माहेश्वरी, पुणे मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया, माजी नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले, ज्येष्ठ उद्योजक प्रकाश धोका, संस्थेचे मुख्य समन्वयक मकरंद टिल्लू, उपाध्यक्ष सुमन काटे, उपाध्यक्ष विजय भोसले, सचिव पोपटलाल शिंगवी, खजिनदार ॲड. रामचंद्र राऊत, विश्वस्त प्रमोद ढेपे, जयंत दशपुत्रे, एकनाथ सुगावकर, अतुल सलागरे, दत्तात्रेय कुंदेन, हरीश पाठक, सुनील देशपांडे आदी उपस्थित होते.
आगामी काळात हास्ययोग आनंदयात्रा काढून ७० लाख लोकसंख्येच्या पुण्यामध्ये एक लाख लोकांना हास्ययोग परिवाराशी जोडण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काम सुरू आहे, असे टिल्लू यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. अमृता दळवी, शब्दसारथीचे संचालक पराग पोतदार यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. वक्ते प्रा. गणेश शिंदे यांचे ‘जीवन सुंदर आहे’ यावर व्याख्यान झाले. सुभाष राजवाड यांनी सूत्रसंचालन केले. विजय भोसले यांनी आभार मानले.
