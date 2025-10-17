सर्व व्यवहार कायदेशीर ः चकोर दोशी
याबाबत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे खुलासा करताना शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष चकोर दोशी म्हणाले, ‘‘शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टची स्थापना १९५८ मध्ये गुलाबचंद हिराचंद व लालचंद हिराचंद यांच्यामार्फत मुख्यत्वे गरीब व गरजूंकरिता वसतीगृह व शैक्षणिक सोयी कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक समुदायासाठी मर्यादित न ठेवता सर्वांना उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने करण्यात आली होती. त्यानुसार २९ जुलै १९५८ रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताने मोतीबंद गौतमचंद शहा यांच्याकडून मॉडेल कॉलनी, भांबुर्डा शिवाजीनगर, पुणे येथील मालमत्तेची खरेदी केलेली आहे. त्यावर हॉस्टेल व आनुषंगिक इमारतीचे बांधकाम आहे.’’
शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या मालमत्ता विक्रीचा निर्णय हा कोणत्याही व्यक्तीगत फायद्यासाठी नसून, ट्रस्टच्या हितासाठी व ट्रस्टच्या भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या उद्देशांसाठी घेण्यात आलेला आहे. न्यासाच्या मिळकतीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा न्यासाला हक्क व अधिकार आहे, परंतु अप्रत्यक्ष धार्मिक हस्तक्षेपामुळे आम्हास प्रचंड मानसिक त्रास झालेला असून, काही व्यक्तींनी विशिष्ट हेतूने प्रेरित होऊन आमच्यावर बदनामीकारक आरोप केलेले आहेत, असेही दोशी यांनी म्हटले आहे.
आमच्यावर केलेले सर्व आरोप हे चुकीचे आहेत. न्यासाने संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करूनच न्यासाची मिळकत धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेऊन व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मे. गोखले लॅडमार्क्स एलएलपी यांना खरेदी दिलेली आहे. न्यासाने यासंदर्भात रीतसर विश्वस्त मंडळाची सभा घेऊन १६ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यासाच्या मॉडेल कॉलनी येथील मालमत्तेच्या विकीसंदर्भात्तील ठराव मंजूर केलेले आहेत, तसेच निविदांबाबत विविध वृत्तपत्रांत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रत्येकास संधी होती. सखोल तपासणीत गोखले लॅण्डमार्क्स यांनी भरलेली निविदा ही योग्य असल्याने न्यासाने ती मान्य केली. त्यानुसार १५ मे रोजी साठेखत झाल्यावर धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीस अनुसरून गोखले लॅण्डमार्क्स यांनी न्यासाला संपूर्ण मोबदला रक्कम दिली आहे. त्यानंतरच न्यासाने गोखले लॅण्डमार्क्स यांच्याबरोबर ८ ऑक्टोबर रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत केले आहे.
या सर्व प्रक्रियेस आजतागायत कोणीही कोणत्याही स्वरूपाची हरकत नोंदविलेली नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यावर काही व्यक्तींमार्फत या सर्वं प्रकरणास वेगळे वळण लावण्यात आले. त्यांनी गैरसमज पसरवून खोटी माहिती मांडली. असोसिएशन ऑफ एस.एच.एन.डी. हॉस्टेल अॅल्युमिनी (आशा) यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी रिट याचिका दाखल केलेली आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने कोणतेही मनाईचे आदेश दिलेले नाहीत, असे दोशी यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
------------------