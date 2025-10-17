आता ९० दिवसांत मिळणार ‘टीडीआर’ - एक नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी
पुणे, ता. १७ ः पुणे महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स - टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागत होते, पण आता कमी कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे. ९० दिवसांत ‘टीडीआर’ची फाइल मंजूर करायची, असे आदेश आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी काढले आहेत. एक नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना भूसंपादन करताना प्रशासनाकडून जागा मालकांनी ‘टीडीआर’ किंवा ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) घ्यावा यासाठी आग्रह केला जातो. महापालिकेत बांधकाम विभागात खास ‘टीडीआर’ सेल आहे. तेथे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर बांधकाम विभाग, विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग आणि त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर ‘टीडीआर’ची फाइल मंजूर होते, पण ‘टीडीआर’चा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना, आर्किटेक्चर किंवा संबंधित अन्य व्यक्तींना महापालिकेत भरपूर खेटे मारावे लागतात. ‘टीडीआर’ योग्य पद्धतीने दिला जात आहे की नाही, याची तपासणीची प्रक्रिया किचकट असल्याने स्वाक्षरी करण्यास बराच विलंब लावतात. अनेकदा प्रस्ताव योग्य असला तरी विविध विभागांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत अशी अवस्था आहे. ‘टीडीआर’च्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने या फाइल मंजूर होण्यास दोन वर्षापर्यंतचा कालावधी लागत आहे. फार मोठा वशिला लावला तरी किमान वर्षभर तरी ‘टीडीआर’साठी महापालिकेत खेटे मारावे लागत आहेत.
महापालिकेच्या या कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात शहरातील आमदारांनी विधानसभेत महापालिकेवर टीका करत यात पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती.
‘टीडीआर’च्या संदर्भात आयुक्तांनी ऑगस्ट महिन्यात बैठक घेऊन आढावा घेतला होता, त्यामध्ये प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण झाली पाहिजे, अशी कार्यपद्धती करण्याचे आदेश दिले होते. गेले दोन महिने यासंदर्भात महापालिकेत अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर आता ९० दिवसांत ‘टीडीआर’ची फाइल निकाली काढण्याचे निश्चित झाले आहे. जर ९० दिवसांच्या पुढे फाइल प्रलंबित राहिली, तर पुढच्या ३० दिवसांत ती निकाली काढावी लागेल आणि अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त आयुक्तांकडे खुलासा करावा लागणार आहे.
‘टीडीआर’ देण्याची प्रक्रिया विनाकारण खूप किचकट करून ठेवली होती. यात ४० विविध कागदपत्रे लागत होती. आता याची संख्या २० वर आणली आहे. ९० दिवसांत ‘टीडीआर’च्या फाइलवर योग्य निर्णय देणे बंधनकारक असणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून याची अंमलबजावणी होईल. दर सात दिवसांनी प्रत्येक फाइलचा आढावा घेतला जाणार आहे. जर अर्जदाराच्या चुका असतील तर त्यादेखील सांगितल्या जातील. त्यामुळे फाइल प्रलंबित राहणार नाही.
- नवलकिशोर राम, आयुक्त, महापालिका
महत्त्वाचे मुद्दे
- पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ‘टीडीआर’चे पोर्टल सर्वसामान्य नागरिकांना पाहता येणार
- जुने प्रलंबित प्रस्तावही लवकर निकाली काढण्यासाठी आढावा घेणार
- विनाकारण फाइल थांबवून ठेवता येणार नाही
- अयोग्य फाइल फेटाळून लावण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत बदल करणार
