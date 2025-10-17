‘डीआयएटी’च्या प्राध्यापकांना जागतिक दर्जाचा सन्मान प्रभावशाली शास्त्रज्ञांच्या यादीत ५ जणांना स्थान
पुणे, ता. १७ : ‘डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी’ (डीआयएटी) या संरक्षण संशोधन संस्थेच्या पाच प्राध्यापकांनी जागतिक पातळीवर गौरव प्राप्त केला आहे. अमेरिकेतील नामांकित ‘स्टॅनफर्ड विद्यापीठ’ आणि ‘एल्सेव्हियर’ यांनी संयुक्तपणे जाहीर केलेल्या जगातील प्रभावशाली शास्त्रज्ञांच्या यादीत त्यांना स्थान मिळाले आहे.
या यादीत ‘डीआयएटी’च्या प्रा. पी. के. खन्ना, प्रा. सी. एस. उन्नीकृष्णन, प्रा. प्रशांत कुलकर्णी, प्रा. ए. ए. बॅझिल राज आणि प्रा. बालसुब्रमणियन के. यांचा समावेश आहे. दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या या यादीत जगभरातील सुमारे दोन लाख तीन हजार शास्त्रज्ञांचा समावेश होता. २२ प्रमुख वैज्ञानिक शाखा आणि १७४ उपशाखांतील संशोधन कार्याचे सविस्तर विश्लेषण करून ही निवड केली जाते. संशोधकांच्या ‘दीर्घ कारकीर्द’ आणि ‘सिंगल इयर’ या दोन निकषांवर आधारित संदर्भमोजणीच्या आधारे त्यांचे मूल्यांकन करण्यात येते. यावर्षी ‘डीआयएटी’चे प्रा. खन्ना, प्रा. बालसुब्रमणियन आणि प्रा. उन्नीकृष्णन या तिन्ही प्राध्यापकांना ‘सिंगल इयर’ तसेच ‘दीर्घ कारकीर्द’ या दोन्ही श्रेणींमध्ये स्थान मिळाले आहे.
या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ‘डीआयएटी’चे कुलगुरू डॉ. बी. एच. व्ही. एस. नारायणमूर्ती यांनी सर्व प्राध्यापकांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले,‘‘संस्थेच्या प्राध्यापकांनी केलेले हे संशोधन ‘डीआयएटी’च्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा आहे. ही गौरवशाली नोंद ‘डीआयएटी’च्या अत्याधुनिक संरक्षण विषयक संशोधन आणि वैज्ञानिक उत्कृष्टतेच्या जागतिक स्तरावरील योगदानाची दखल घेणारी ठरली आहे.’’
