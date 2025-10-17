प्रारूप विकास आराखड्यात १७५ आरक्षणे महापालिकेतील समाविष्ट नऊ गावे ः हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी साठ दिवस
पुणे

प्रारूप विकास आराखड्यात १७५ आरक्षणे महापालिकेतील समाविष्ट नऊ गावे ः हरकती-सूचना नोंदवण्यासाठी साठ दिवस

Published on

पुणे, ता. १७ ः पुणे शहराच्या हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१७ मध्ये ९ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. त्यांचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारने मंजूर करून तो आज प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर आता नागरिकांना हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी साठ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. या प्रारूप विकास आराखड्यात एकूण १७५ आरक्षणाचा समावेश आहे.
पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिकेने २०१८ मध्ये इरादा जाहीर केला होता. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता राजेंद्र राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली बांधकाम विभागाने आराखड्याचे काम सुरू केले होते. २०२० मध्ये कोरोनाची साथ आल्याने ‘डीपी’चे काम ठप्प झाले. त्यामुळे मुदतीत हा ‘डीपी’ तयार करता न आल्याने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपल्याने राज्य शासनाचे प्रशासकाची नियुक्ती केली. या काळातही डीपी तयार करण्याचे काम रखडले. त्यामुळे पुन्हा मुदतवाढ घेण्यात आली होती. पण हा विकास आराखडा लवकर पूर्ण होत नसल्याने गेल्यावर्षी राज्य शासनाने हे काम महापालिकेकडून काढून घेतले आणि नगररचना विभागाकडे जबाबदारी दिली. त्यानंतर आता हा प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या ९ गावांचे एकूण क्षेत्रफळ हे ५ हजार ५५१ हेक्टर इतके आहे. गावातील लोकसंख्या, भविष्यात होणारी वाढ याचा विचार करून या गावात शाळा, क्रीडांगण, उद्यान, रुग्णालय यासह अन्य प्रकारचे १७५ आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. ही बहुतांश आरक्षणे ही खासगी जागेवर आहेत. त्यामुळे पुढील काळात त्या मागील राजकारण काय आहे, हे समोर येण्याची शक्यता आहे. पण ही आरक्षणे विकसित करण्यासाठी भूसंपादनासाठी महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. दरम्यान, हा प्रारूप विकास आराखडा पुणे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. तसेच पुणे महापालिका, सहायक संचालक नगररचना, पुणे शाखा पुणे या कार्यालयात नागरिकांना बघण्यासाठी नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यांना तेथे पुढील ६० दिवसात हरकती सूचना नोंदविता येतील.

ही आहेत ९ गावे :
लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), साडेसतरा नळी (हडपसर), शिवणे (उत्तमनगर), मौजे शिवणे (संपूर्ण उत्तमनगर), मौजे आंबेगाव खुर्द (उर्वरित), मौजे उंड्री (उर्वरित), मौजे धायरी (उर्वरित) आणि मौजे आंबेगाव बुद्रूक (उर्वरित).

प्रारूप विकास आराखड्यातील ठळक तरतुदी
एकूण गावांची संख्या ः ९
२०२५ मधील लोकसंख्या ः साधारणतः ६ लाख
२०३५ मधील अपेक्षित लोकसंख्या ः ८.१ लाख
एकूण नियोजित क्षेत्र ः अंदाजे ५,५०० हेक्टर
रहिवासी क्षेत्र : अंदाजे २३१० हेक्टर (४२ टक्के)
आरक्षणाखालील क्षेत्र ः ३७४ हेक्टर (सुमारे ८ टक्के)
शाळांसाठी आरक्षित क्षेत्र ः ४१ हेक्टर
रुग्णालय, आरोग्य केंद्रासाठी आरक्षीत क्षेत्र ः १८ हेक्टर
खेळाच्या मैदानांसाठी क्षेत्र ः ७४ हेक्टर
उद्यानांचे क्षेत्र ः ८८.१२ हेक्टर
रस्त्यांसाठीचे क्षेत्र ः सुमारे १५ टक्के
मुख्य रस्त्यांची रुंदी: ४५ मी., ३६ मी., ३० मी., २४ मी. आणि १८ मी.

Marathi News Esakal
www.esakal.com