माधुरी मिसाळ यांच्याकडून विविध प्रकल्प, योजनांचा आढावा
पुणे, ता. १७ ः महापालिकेकडून शहरात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्प, योजनांच्या कामाचा राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुक्रवारी आढावा घेतला. संबंधित प्रकल्प, योजनांची कामे लवकर पूर्ण करावीत तसेच संबंधित कामे करताना आमदारांशी चर्चा करून अन्य प्रश्न सोडविण्यासही प्राधान्य देण्याच्या सूचना मिसाळ यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या.
महापालिकेच्या विविध योजना, प्रकल्पांसह विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी मिसाळ यांनी शुक्रवारी दुपारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, आमदार बापू पठारे, भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, योगेश टिळेकर, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप, विशेष प्रकल्प विभागाचे प्रमुख दिनकर गोजारे यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.
मिसाळ म्हणाल्या, ‘‘महापालिकेकडून शहरात सुरू असलेल्या योजना, प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. महावितरणच्या विद्युततारा भूमिगत करणे आणि रस्त्यातील पथदिव्यांचे खांब हलविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा. ‘पीएमपीएमएल’च्या ताफ्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या एक हजार बसच्या देखभाल दुरुस्तीसह आर्थिक नियोजन करण्यावर भर दिला पाहिजे. ‘पीएमपीएमएल’ला होणारा आर्थिक तोटा दोन्ही महापालिका भरून काढतात, आता त्यांनीही आर्थिक सक्षम झाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, वेतनातील फरक, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचे योग्य नियोजन करावे.’’
‘‘शिवणे खराडी रस्ता, कोरेगाव पार्क येथील साधू वासवानी पुलाचे काम, विमानतळ रस्ता रुंदीकरण, विश्रांतवाडी, शास्त्रीनगर, बिंदुमाधव ठाकरे चौकातील उड्डाणपूल अशा विविध पुलांची कामे गतीने करण्यास प्राधान्य द्यावे’’, असे पठारे यांनी सांगितले.
पावसाळ्यामुळे रस्त्यांवर झालेले खड्डे त्वरित बुजविण्यास प्राधान्य द्यावे. त्यासंबंधीचा अहवाल नियमितपणे लोकप्रतिनिधींना द्यावा. आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकल स्पर्धा पुण्यात होत आहे. त्यादृष्टीने दर्जेदार रस्ते करावेत. त्यादृष्टीने रस्ते विकासाचा सर्वंकष आराखडा महापालिकेने सादर करावा.
- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री