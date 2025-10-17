गंगाधाम रस्त्यावर व्यापाऱ्याला भरदिवसा लुटले
पुणे

गंगाधाम रस्त्यावर व्यापाऱ्याला भरदिवसा लुटले

Published on

पुणे, ता. १५ : बिबवेवाडी-गंगाधाम रस्त्यावर भरदिवसा व्यापाऱ्याला धमकावून ४५ हजार रुपयांची रोकड लुटण्यात आल्याची घटना घडली. या प्रकरणी बिबवेवाडी पोलिसांनी चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कोंढवा येथील साईनगर परिसरात राहणारे ४३ वर्षीय व्यापारी हे मंगळवारी (ता. १५) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास गंगाधाम रस्त्याने जात होते. दरम्यान, दुचाकीवर आलेल्या दोघा चोरट्यांनी त्यांना राजयोग लॉन्ससमोर अडवले. ‘दुचाकी नीट चालवता येत नाही का?’ असे म्हणत चोरट्यांनी व्यापाऱ्याशी वाद घातला. त्यानंतर धमकावत त्यांच्या खिशातील ४५ हजार रुपयांची रोकड हिसकावून घेतली. व्यापाऱ्याने आरडाओरडा केला असता चोरटे पसार झाले. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले जात आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com