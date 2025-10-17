‘ऐसी अक्षरे’चा माडगूळकर विशेषांक प्रकाशित
पुणे, ता. १७ ः बेलवलकर सांस्कृतिक मंचातर्फे ‘ऐसी अक्षरे’च्या माडगूळकर बंधूंच्या साहित्यावरील विशेषांकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ साहित्यिक व माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे आणि गीतकार-कवी गुरू ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. याप्रसंगी बेलवलकर सांस्कृतिक मंचचे समीर बेलवलकर, ‘ऐसी अक्षरे’ मासिकाचे संपादक पद्मनाथ हिंगे, राधा बेलवलकर आदी उपस्थित होते. ‘‘माडगूळकर बंधूंचे साहित्यिक कर्तृत्व अधोरेखित करणारा ‘ऐसी अक्षरे’चा विशेषांक म्हणजे केवळ स्मरणरंजन नाही; तर माडगूळकर बंधूंच्या कर्तृत्वाला केलेले अभिवादन आहे’’, असे डॉ. ढेरे म्हणाल्या. यानिमित्त ग. दि. माडगूळकर आणि व्यंकटेश माडगूळकर या माडगूळकर बंधूंच्या साहित्यिक प्रवासावर आधारित ‘दोन पाती-एक बंध’ हा विशेष दृकश्राव्य कार्यक्रमही सादर झाला. दृकश्राव्य संहितेचे लेखन डॉ. वंदना बोकील-कुलकर्णी आणि जयश्री बोकील यांचे होते. निवेदक राजेश दामले यांनी कार्यक्रम सादर केला.
