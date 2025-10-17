बालभारती-पौडफाटा रस्त्यासाठी महापालिकेकडून सद्यःस्थितीची पाहणी
पुणे, ता. १७ ः बालभारती - पौडफाटा रस्त्याच्या कामासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यता घेण्यासाठी आवश्यक सद्यःस्थितीची पाहणी महापालिकेच्या पथकाने शुक्रवारी केली.
कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, सेनापती बापट रस्ता या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिकेने बालभारती ते पौड फाटा रस्त्यावर काही ठिकाणी जमिनीवरून, तर उर्वरित भागात उन्नतमार्ग करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. त्यासाठी २५२ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
दरम्यान, संबंधित रस्ता हा वेताळ टेकडीवरून प्रस्तावित असल्याने त्याच्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने नुकतीच संबंधित याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारकडून पर्यावरण परवानगी घेऊन या प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकता, असा आदेश दिला होता. परिणामी मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यान, बालभारती पौड रस्ता या रस्त्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर महापालिकेच्या पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी प्रस्तावित रस्त्याच्या संपूर्ण मार्गाची पाहणी केली. यात तेथील सद्यःस्थिती, पर्यावरणीय मान्यतेसाठी आवश्यक बाबी, वृक्षलागवडीसाठीची तयारी आदीची माहिती घेण्यात आली. या वेळी पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भुतडा, उपअभियंता शैलेश वाघोलीकर, केदार वझे, कनिष्ठ अभियंता पियुष बोंडे या वेळी उपस्थित होते.
