सात तास पोहत केला ७० वा वाढदिवस साजरा
पुणे, ता. १२ : अनिल मगर यांनी सलग ७ तास न थांबता पोहत अनोख्या पद्धतीने आपला ७० वा वाढदिवस साजरा केला. यानिमित्ताने त्यांनी तरुणाईला कार्यक्षम व सक्रिय राहण्याचा संदेश दिला.
बालगंधर्व येथील नांदे तलावात सकाळी १० वाजता त्यांनी पोहण्यास सुरुवात केली. स्वीमिंग कोच आणि योग शिक्षक असलेल्या मगर यांनी अखंड पोहत १५ किलोमीटरचे अंतर पूर्ण केले. मगर यांनी वयाच्या १०व्या वर्षांपासून जलतरणाला सुरुवात केली होती. त्यांचे वडीलही जलतरणपटू होते. आतापर्यंत त्यांनी
५० हून अधिक राष्ट्रीय स्तरावरील पूल व ओपन वॉटर स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. ‘‘आजची पिढी मोबाइलमध्ये अडकून बसली आहे. सकारात्मक राहायचे असेल, मानसिक शक्ती वाढवायची असेल तर अॅक्टिव्ह राहणे गरजेचे आहे,’’ असा सल्ला मगर यांनी दिला.
