अवती भवती
स्वाधार संस्थेतील मुलांना खाऊचे वाटप
पुणे, ता. १२ : सेवा, कर्तव्य, त्याग या बाबी काँग्रेसजनांसाठी आचरणाची बाब असून काँग्रेसने सदैव सेवेचे राजकारण केले, मात्र आजचा सत्ताधारी पक्ष केवळ सत्तेचे अर्थात सत्तेवर टिकून राहण्यासाठीचे ‘निवडणुकाभिमुख राजकारण’ करीत आहे. भाजपच्या लेखी ‘सेवा - कर्तव्य’ शब्द प्रयोग केवळ आभासी असून, मूळ हेतू व तत्त्वांना तिलांजली देणारा आहे,’’ असे वक्तव्य प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केले.
सेवा-कर्तव्य-त्याग सप्ताहातील, स्वाधार संस्थेतील मुला मुलींना वस्तू व खाऊचे वाटप करण्यात आले. यावेळी तिवारी बोलत होते. याप्रसंगी सप्ताहाचे संयोजक व कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मोहन जोशी, स्वाधार संस्थेच्या संचालिका सुवर्णा पोटफोडे, प्रदेश काँग्रेस सोशल मीडिया विभागाचे सरचिटणीस सुरेश कांबळे, बंडू शेडगे, प्रवीण करपे, महेश हराळे, मनोज पाटील, मंगेश थोरवे, धनंजय भिलारे, गणेश शिंदे उपस्थित होते. भोला वांजळे यांनी सूत्रसंचालन केले. संयोजक गोरख पळसकर यांनी आभार मानले.
‘संकल्प मेळाव्याचे’ २१ डिसेंबरला आयोजन
पुणे, ता. १२ : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्ते व पदाधिकारी तसेच निवडणूकीसाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने ‘संकल्प मेळाव्याचे’ आयोजन केले आहे. हा मेळावा २१ डिसेंबरला सायंकाळी ६ वाजता नाना पेठेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या अहिल्या आश्रम मैदानात होणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम होणार आहे. यात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आदी मार्गदर्शन करणार आहेत.