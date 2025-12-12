‘एमपीएससी’, ‘नेट’ परीक्षा एकाच दिवशी विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम ः दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी
'एमपीएससी', 'नेट' परीक्षा एकाच दिवशी विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम ः दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी

पुणे, ता. १२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा-२०२५’ आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे (एनटीए) घेण्यात येणारी ‘यूजीसी-नेट डिसेंबर २०२५’ परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी असल्याने नेमकी कोणती परीक्षा द्यायची, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या २ आणि २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाची मतमोजणी ही एकत्रित २१ डिसेंबरला होणार आहे. जिल्हा पातळीवर परीक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडे असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी हे २१ डिसेंबरला मतमोजणीत व्यग्र राहणार आहेत. त्यामुळे आयोगाने २१ डिसेंबर रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा’ पुढे ढकलून ४ जानेवारी रोजी नियोजित केली आहे. ‘एनटीए’तर्फे जाहीर केलेल्या ‘यूजीसी-नेट डिसेंबर २०२५’ परीक्षेसंदर्भातील परिपत्रकानुसार, ३१ डिसेंबर ते ७ जानेवारीदरम्यान देशभरातील विविध केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
याबाबत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘परीक्षा पुढे ढकलताना आयोगाने यूजीसी-नेट’च्या वेळापत्रकाचा विचार करायला हवा होता. मतमोजणीमुळे बदल झाला, हे मान्य आहे; पण नवीन तारीख ४ जानेवारी ही दोन्ही महत्त्वाच्या परीक्षांना एकाच वेळी आली आहे. सरकारी नोकरी की प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न? एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर का यावी? प्रशासकीय स्तरावर समन्वय साधून ही तारीख बदलावी.’
‘‘आयोगाच्या जाहिरातीमधील तरतुदीनुसार परीक्षेच्या आयोजनाच्या तारखेस अन्य संस्थेची परीक्षा असल्यास कोणती परीक्षा द्यावयाची आहे, याबाबतचा निर्णय उमेदवाराने स्वतः घेणे आवश्यक आहे. परीक्षा आयोजनाच्या तारखेमध्ये कोणताही बदल प्रस्तावित नाही,’’ अशी माहिती आयोगाने शुक्रवारी परिपत्रक प्रसिद्ध करत दिली.
‘‘दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी आल्यामुळे विद्यार्थी अक्षरशः गोंधळून गेले आहेत. एकतर परीक्षा वेळेवर होत नाहीत आणि वेळापत्रक जाहीर झाले तरी दोन महत्त्वाच्या परीक्षा एकत्र येतात. हा प्रशासकीय गोंधळ आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना एक परीक्षा सोडून दुसरी द्यावी लागण्याची वेळ येत आहे. अशा निर्णयांमुळे मेहनती विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे.’’
- एक विद्यार्थी
‘‘या दोन्ही परीक्षा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, आता आम्हाला कोणत्याही एका परीक्षेची निवड करावी लागणार, ही फार अन्यायकारक बाब आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा विचार करून तारखा बदलायला हव्यात.’’
- एक विद्यार्थी
