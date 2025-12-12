महापालिकेचे स्वतंत्र दंतोपचार रुग्णालय केव्हा? रूट कॅनॉलसाठी रूग्णांना खासगी दवाखान्याचा घ्यावा लागतोय आसरा
पुणे, ता. १२ : शहरातील नागरिकांसाठी संपूर्ण दंतचिकित्सेची सुविधा असलेले महापालिकेचे एकही रुग्णालय किंवा विभाग उपलब्ध नाही. महापालिकेच्या काही बाह्यरुग्ण विभागात व कमला नेहरू रुग्णालयात दात दुखी, दातांमधील कीड किंवा दात स्वच्छ करणे, दात काढणे, सिमेंट भरणे यांसारख्या साध्या स्वरूपाचे उपचार होतात. मात्र, नवीन दात बसविणे, रूट कॅनॉल, दात सरळ करणे, ज्येष्ठांना कवळी बसविणे, विविध दंत प्रत्यारोपण व सौंदर्यवर्धक प्रक्रियांसाठी नागरिकांना खासगी दंत शल्यचिकित्सक रुग्णालयांची वाट धरावी लागते. त्यासाठी महापालिकेचे स्वतंत्र दंतोपचार रुग्णालय किंवा विभाग सुरू करावा, अशी मागणी होत आहे.
शहरात महापालिकेचे कमला नेहरू वगळता एकही मोठे रुग्णालय नाही. तेथेही दंतचिकित्सा विभाग अत्यंत मर्यादित प्रमाणात चालवला जातो. काही दवाखान्यांत तांत्रिक सुविधा उपलब्ध असल्या, तरी प्रशिक्षित डॉक्टर आणि पूर्णवेळ दंत तज्ज्ञ नाही. यामुळे दातातील वेदना, कीड साफ करणे, दाताच्या मुळाशी झालेला संसर्ग, सिमेंट भरणे अशा प्राथमिक उपचारांसाठीही नागरिक खासगी क्लिनिककडे वळतात. खासगी दवाखान्यांत दात काढण्यापासून साध्या सिमेंट भरण्यापर्यंतचे उपचार शुल्क तीन ते चार हजारांपर्यंत जाते. दात बसवण्यासाठीचा खर्च (डेंचर, ब्रिज, क्राऊन, इंप्लांट) ५ ते २० हजार करावा लागतो. तो दातांच्या साहित्यानुसार व परिसरानुसारही बदलतो.
पुणे महापालिकेकडे शहरभर दोन रुग्णालये, आरोग्यवर्धिनी केंद्र, बाह्यरुग्ण विभाग मिळून ८० हून अधिक आरोग्य केंद्र आहे. त्यापैकी काहीच ठिकाणी जसे मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालय, सुतार दवाखाना, राजीव गांधी रुग्णालय येथे जुजबी स्वरूपाचे दातांचे उपचार होतात. उर्वरित सात ते आठ दवाखान्यात तर खुर्च्या खरेदी करून बसविल्या आहेत. मात्र, महापालिकेकडे डॉक्टरच उपलब्ध नसल्याने त्या रिकाम्या पडून आहेत.
...............
दंत उपचार, प्रक्रिया व खासगी रुग्णालयात येणारा खर्च रुपयांमध्ये
दंत तपासणी ः ५०० ते १ हजार
साधे दात काढणे ः ८०० ते ५ हजार
दात स्वच्छ करणे ः १ ते अडीच हजार
दातातील कीड काढणे (फिलिंग प्रति दात) ः १ ते ४ हजार
छोटी शस्त्रक्रिया, खराब दात काढणे ः ५ ते १५ हजार
दाताचे कव्हर (क्राऊन) बसविणे ः २ ते ७ हजार
कवळी बसविणे ः १० हजार रुपयांपासून पुढे
कृत्रिम दाताचे रोपण ः २५ हजार व पुढे
दात सरळ करणे (मेटल ब्रेसेस) ः २० ते ५० हजार
...................
‘‘राजीव गांधी रूग्णालय, सोनवणे रूग्णालय, कमला नेहरू रूग्णालय येथे प्राथमिक स्वरूपाचे दंतोपचार होतात. तसेच दंततज्ज्ञांची चार पदे भरलेली आहेत. दातांमध्ये सिमेंट भरणे, दात काढणे हे उपचार होतात. तसेच, छोटे एक्सरे उपलब्ध आहे. दंतोपचार आवश्यक असून, ते अधिक बळकट करण्यात येतील.
- डॉ. कल्पना बळीवंत, उपआरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका
-------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.