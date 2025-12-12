हडपसरमध्ये दोन अपघातांत दोघांचा मृत्यू
पुणे, ता. १२ : हडपसर परिसरात वाहनचालकांच्या बेफिकीरपणामुळे दोन वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. साडेसतरानळी रस्त्यावर पादचारी तरुणाला मोटारीने चिरडले, तर पुणे-सोलापूर महामार्गावरील उड्डाणपुलावर भरधाव वाहनाने दुचाकीस्वाराला धडक दिली. अपघातांनंतर वाहनचालक पसार झाले असून, पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.
खंडू भगवान गायकवाड (वय ३४, कामठे वस्ती, हडपसर) हा तरुण साडेसतरानळी रस्त्याने जात असताना भरधाव मोटारीने त्याला धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्यामुळे खंडू गायकवाड याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान या तरुणाचा मृत्यू झाला. याबाबत तरुणाचे वडील भगवान नामदेव गायकवाड (वय ७५, रा. सास्तूर, जि. धाराशिव) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या घटनेत पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर उड्डाणपुलावर दुसऱ्या अपघातात यल्लप्पा शरणप्पा इंगालगी (वय २७, रा. कुंद्री, ता. विजापूर, कर्नाटक) या दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. २६ नोव्हेंबर रोजी रात्री अकराच्या सुमारास यल्लप्पा हा दुचाकीवरून जात असताना भरधाव वाहनाने त्याला मागून धडक दिली. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. याबाबत जगदीश इंगालगी (वय २४) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.