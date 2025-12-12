अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी
पुणे, ता. १२ : डिसेंबर महिना उजाडला तरीही काही विद्यार्थ्यांनी अद्याप इयत्ता अकरावीला प्रवेश घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत प्रवेश निश्चित न केलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून अखेर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने राज्यभरातील अशा विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाची शेवटची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने यासाठी विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार नवीन विद्यार्थी नोंदणी, राज्य मंडळाच्या पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण, एटीकेटीची सुविधा लागू असणारे आणि नवीन विद्यार्थी नोंदणी अशा विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत अर्जाच्या भाग एकमध्ये दुरुस्ती आणि अर्जाचा भाग दोन भरण्यासाठी शनिवार (ता. १३) आणि रविवारपर्यंत (ता. १४) मुदत दिली आहे.
या विशेष फेरीची ॲलॉटमेट सोमवारी (ता. १५) जाहीर करण्यात येईल. यात विद्यार्थ्यांना आणि महाविद्यालयांना त्यांच्या लॉगिनमध्ये अनुक्रमे प्रवेशासाठी मिळालेल्या महाविद्यालयाचे आणि विद्यार्थ्यांचे नावे असा तपशील दर्शविण्यात येईल. या फेरीत प्रवेशाची संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मंगळवार (ता. १६) ते बुधवार (ता. १७) या कालावधीत महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. या वेळापत्रकानुसार शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. यानंतर इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाची ऑनलाइन प्रक्रिया बंद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली.
