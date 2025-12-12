‘वाह उस्ताद’ म्हणत रसिकांची उस्फूर्त दाद ! उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांच्या सतारवादनाचे गारूड
पुणे, ता. १२ ः इमदादखानी घराण्याचे सातव्या पिढीतील सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांच्या सतारीच्या झंकाराने सवाईच्या स्वरमंडपावर अक्षरशः गारूड केले. उस्तादजींच्या सतारीवर नजाकतीने फिरणाऱ्या बोटांनी जादुई स्वरावकाश निर्माण केला अन् उपस्थितांपैकी सारेच या स्वरांमध्ये तादात्म्य पावले. त्यांची मैफील संपल्यानंतर उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद देताना प्रत्येक रसिकांच्या मनात ‘वाह उस्ताद’, अशीच दाद उमटली.
संधीकाल होत असताना आणि गुलाबी थंडीने वातावरणात रंग भरले असतानाच उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांचे स्वरमंचावर आगमन झाले. शुक्रवारची सायंकाळ असल्याने प्रेक्षागृह जवळपास संपूर्ण भरले होते. शुजात हुसेन खाँ यांनी राग ‘तिलक कामोद’ने आपल्या प्रस्तुतीला सुरवात केली. आलाप, जोड, झाला या क्रमाने त्यांनी वादन केले.
यानंतरच्या काही रचना उस्तादजींनी वादनासह गायनातून देखील सादर केल्या. ‘ओ पालन हारे’ हे भजन आणि ‘जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं’ या गझलेला विशेष दाद मिळाली. ‘छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलईके’ या रचनेने त्यांनी समारोप केला. या सतारवादनाला मुकेश जाधव आणि अमित चौबे यांनी तबल्यावर साथसंगत केली.
मिस्कील टिप्पण्यांनी रंगत
वादनाला सुरवात करतानाच उस्ताद शुजात हुसेन खाँ यांनी प्रेक्षागृहात ये-जा करणाऱ्या रसिकांचे कान टोचले. ‘‘माझे गाणे हे पाहण्याची नाही; ऐकण्याची चीज आहे. लोकांना इकडून तिकडे जाताना पाहून रसभंग होतो. त्यामुळे ये-जा करू नका, आहात तिथेच बसा’’, असे आवाहन त्यांनी केले. सादरीकरणादरम्यान देखील त्यांनी केलेल्या मिस्कील टिप्पण्ण्यांनी उपस्थित सारे खळखळून हसले.
