दिग्गजांनी रंगवली ‘यादगार’ मैफील सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव ः तिसऱ्या दिवशी गायनासह सतार, संतूरचा नजराणा
पुणे, ता. १२ ः युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांनी रंगवलेल्या ‘राग वाचस्पती’ने तिसऱ्या दिवसाची सुरेल नांदी झाली. श्रीनिवास जोशी यांनी गुरूंना अभिवादन करत ‘राग पूरिया’ प्रस्तुत केला; तर ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद शुजात हुसेन खाँ आणि ज्येष्ठ गायिका विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे या दिग्गजांनी ‘यादगार’ मैफील रंगवत या दिवसाची समर्पक सांगता केली.
सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी रसिकांच्या उपस्थितीत लक्षणीय वाढ झाली होती. सुमारे आठ ते दहा हजार आसनक्षमता असलेले प्रेक्षागृह सायंकाळच्या सुमारास जवळपास पूर्ण भरले होते. या दिवसाची सुरवात युवा संतूरवादक सत्येंद्रसिंह सोलंकी यांच्या बहारदार संतूरवादनाने झाली. त्यांनी वादनासाठी दाक्षिणात्य ‘राग वाचस्पती’ निवडला होता. आलाप, जोड, झाला अशा क्रमाने वादन करताना त्यांनी पखवाजच्या साथीने रागविस्तार केला. मिश्र पहाडीमधील धून ऐकवून त्यांनी सादरीकरणाला विराम दिला. त्यांना तबल्यावर रामेंद्रसिंह सोलंकी आणि पखवाजवर अखिलेश गुंदेचा यांनी साथसंगत केली.
दुसऱ्या सत्रात स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांचे शिष्य आणि सुपुत्र श्रीनिवास जोशी यांचे गायन झाले. त्यांनी ‘राग पूरिया’मध्ये एकतालातील ‘पिया गुणवंता’ आणि त्रितालातील ‘घडिया गिनत’ या रचनांचे सादरीकरण केले. त्यानंतर राग ‘सुहा कानडा’मध्ये ‘ए दाता हो’ ही झपतालातील रचना प्रस्तुत केली. संत तुकाराम महाराज यांच्या ‘अणुरेणियां थोकडा, तुका आकाशाएवढा’ या अभंगाने त्यांनी समारोप केला. त्यांना तबल्यावर पांडुरंग पवार, संवादिनीवर अविनाश दिघे, पखवाजवर गंभीर महाराज, गायनासाठी विराज जोशी, टाळासाठी माऊली टाकळकर आणि तानपुऱ्यावर लक्ष्मण कोळी व मोबिन मिरजकर यांनी साथ केली.
जयपूर अत्रौली घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका विदुषी अश्विनी भिडे-देशपांडे यांच्या अनुभवसिद्ध गायनाने तिसऱ्या दिवसाची यथार्थ सांगता झाली. सुरवातीला त्यांनी राग जोग प्रस्तुत केला. यात ‘प्रथम मन अल्लाह’ ही बंदिश त्यांनी सादर केली. त्यानंतर ‘राग बागेश्री’मध्ये ‘मनमोहन श्याम सुंदर’ आणि ‘सुनत तान भयी मै बावरिया’ या दोन बंदिशी त्यांनी सादर केल्या. ‘चला हो परदेसियां’ या भैरवीने त्यांनी सांगता केली. त्यांनी गायनाला विराम दिल्यानंतर उपस्थितांपैकी प्रत्येकाने उभे राहून टाळ्यांच्या कडकडाटात या विदुषीला दाद दिली. त्यांना संवादिनीवर सुयोग कुंडलकर, तबल्यावर भरत कामत आणि ऋतुजा लाड व निमिष कैकाडी यांनी तानपुरा व स्वरसाथ केली. आनंद देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.
----
‘स्वरायन’ पुस्तकाचे प्रकाशन
ज्येष्ठ लेखक-पत्रकार आणि आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त मुकुंद संगोराम लिखित ‘स्वरायन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ गायिका विदुषी डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे यांच्या हस्ते ‘सवाई’च्या मंचावरून झाले. याप्रसंगी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास जोशी, लेखक संगोराम, भरत कामत, सुयोग कुंडलकर उपस्थित होते.
----
आज (ता. १३) महोत्सवात ः
(वेळ दुपारी ३ ते रात्री १२)
सिद्धार्थ बेलमण्णु (गायन)
अनुराधा कुबेर (गायन)
पं. रूपक कुलकर्णी (बासरीवादन)
डॉ. भरत बलवल्ली (गायन)
विदुषी कला रामनाथ व विदुषी डॉ. जयंती कुमरेश (व्हायोलिन व विचित्रवीणा सहवादन)
मेघरंजनी मेधी (कथक नृत्यप्रस्तुती)
