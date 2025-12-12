रुग्णालय तोडफोडीचा ‘आयएमए’कडून निषेध रुग्णालय तोडफोडीचा ‘आयएमए’ कडून निषेध
पुणे, ता. १२ : हडपसरमधील सह्याद्री रुग्णालयात रुग्णाच्या निधनानंतर झालेल्या हल्ल्याचा आणि तोडफोडीचा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) निषेध केला आहे. वैद्यकीय संस्थेमध्ये उपचार करताना सर्व आवश्यक काळजी, प्रोटोकॉल्स आणि उपाययोजना पाळल्या जातात. उपचारासंदर्भातील सर्व माहिती रुग्ण व नातेवाइकांना पारदर्शक आणि समजेल अशा पद्धतीने वेळोवेळी दिली जाते. गंभीर व अतिदक्षता विभागात दाखल असलेल्या रुग्णांची प्रकृती कोणत्याही क्षणी बिघडू शकते, ही वैद्यकीय वास्तवता आहे. प्रत्येक डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी रुग्ण लवकरात लवकर बरा होण्यासाठी सतत, प्रामाणिक प्रयत्न करीत असतो, असे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
