सेवामुक्त बस बनली ज्ञानयात्रा
पुणे, ता. ८ : सेवेतून बाहेर पडलेल्या बसचे ‘फिरते वाचनालय’ यात रूपांतर करून तिला ज्ञानाची नवी दिशा देणारा उपक्रम पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपीएमएल) सुरू केला आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन ‘पीएमपीएमएल’चे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष पंकज देवरे यांच्या हस्ते फर्ग्युसन महाविद्यालयात बुधवारी झाले.
या वेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, ‘पीएमपीएमएल’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशा राऊत, फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्याम मुडे, ॲड्रानेट कंपनीचे किरण राणे, राजेश साळवे आदी उपस्थित होते.
आमदार शिरोळे म्हणाले, ‘‘सेवेतून बाहेर पडलेल्या बसला नवे आयुष्य देत तिला वाचनालयाचे रूप देणे, हा अत्यंत प्रशंसनीय उपक्रम आहे. तो शहरातील अधिकाधिक भागात राबवावा.’’
देवरे म्हणाले, ‘‘तरुण पिढीत वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, यासाठी हा प्रयत्न आहे. ‘टाकाऊपासून टिकाऊ’ साकारण्याचा आमचा हेतू असून, जुनी बस आणि फर्निचर वापरून कमी खर्चात सुमारे २५० पुस्तकांचे वाचनालय तयार केले आहे. ‘वाचाल तर वाचाल’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.”
हे ‘फिरते वाचनालय’ प्रत्येक ठिकाणी आठ दिवस थांबणार असून, सर्वांसाठी खुले असेल. यात मराठी साहित्य, कथा, कादंबऱ्या आणि विविध विषयांवरील पुस्तके उपलब्ध आहेत. याशिवाय ॲड्रानेट कंपनीतर्फे मोफत वाय-फायची सुविधाही देण्यात आली आहे.
