कांदा, बटाटा, आले, गाजराच्या भावात वाढ
मार्केट यार्ड, ता. २६ : गुलटेकडी मार्केट यार्डात रविवारी फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्याच्या तुलनेने स्थिर होती. मागणी जास्त असल्याने कांदा, बटाटा, आले, गाजराच्या भावात १० ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली तर इतर सर्व प्रकारच्या फळभाज्यांचे भाव स्थिर होते.
मार्केट यार्डात रविवारी राज्यासह परराज्यांतून सुमारे ९० ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेशमधून हिरवी मिरची १५ टेम्पो, इंदूर येथून गाजर दोन टेम्पो, कर्नाटकातून कोबी पाच टेम्पो, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवगा पाच टेम्पो, तमिळनाडू येथून तोतापुरी कैरी २५० क्रेट, कर्नाटकातून घेवडा पाच टेम्पो, पावटा तीन टेम्पो आणि भुईमूग शेंगा दोन टेम्पो, मध्यप्रदेशातून लसणाची १० टेम्पो तर इंदूर, आग्रा व स्थानिक भागातून बटाट्याची ४५ टेम्पो आवक झाली.
स्थानिक भागातून सातारी आले ४५० गोणी, भेंडी पाच टेम्पो, गवार तीन टेम्पो, टोमॅटो आठ हजार क्रेट, हिरवी मिरची पाच टेम्पो, काकडी आठ टेम्पो, फ्लॉवर १० टेम्पो, गाजर सहा टेम्पो, कोबी पाच टेम्पो, ढोबळी मिरची १० टेम्पो, भुईमूग शेंग ६० गोणी, मटार ४५० गोणी, तांबडा भोपळा १२ टेम्पो आणि कांद्यांची सुमारे ६० टेम्पो आवक झाली.
फळभाज्यांचे १० किलोंचे भाव : कांदा : १३०-१८०, बटाटा : १८०-२६०, लसूण : ३००-९००, आले सातारी : ५००-६००, भेंडी : २५०-४००, गवार : ६००-१०००, टोमॅटो : १००-१५०, दोडका : २५०-३००, हिरवी मिरची : ३००-४००, दुधी भोपळा : १५०-२५०, चवळी : २००-२५०, काकडी : १२०-१६०, कारली : हिरवी : २००-२५०, पांढरी : १८०-२००, पापडी : ५५०-६००, पडवळ : २००-२५०, फ्लॉवर : २००-२५०, कोबी : ८०-१४०, वांगी : २००-४००, डिंगरी : ३५०-४००, नवलकोल : ६०-८०, ढोबळी मिरची : ४५०-५००, तोंडली : कळी : ३५०-४००, जाड : १८०-२००, शेवगा : ७००-८००, गाजर : ५००-६००, वालवर : ४५०-५००, बीट : २२०-२४०, घेवडा : ३५०-४००, कोहळा : १००-१५०, आर्वी : २५०-३००, घोसावळे : २००-२५०, ढेमसे : २५०-३००, भुईमूग शेंग : ४५०-६००, मटार : स्थानिक मटार : २०००, पावटा : ४५०-५००, तांबडा भोपळा : १००-१५०, तोतापुरी कैरी : ७००-८००, सुरण : १८०-२००, मका कणीस : ५०-१००, नारळ (शेकडा) : १०००-१६००.
पालेभाज्यांचे भाव स्थिर
गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत पालेभाज्यांची आवक स्थिर असल्याने सर्व प्रकारच्या पालेभाज्यांचा भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. मार्केटयार्डातील घाऊक बाजारात रविवारी कोथिंबिरीची सुमारे एक लाख ५० हजार जुडी, तर मेथीची ५० हजार जुडींची आवक झाली.
पालेभाज्यांचे शेकड्यातील भाव : कोथिंबीर : ५०० ते १२००, मेथी : १५००-२०००, शेपू : ५००-१०००, कांदापात : ५००-१५००, चाकवत : ५००-१०००, करडई : ५००-१००, पुदिना : ३००-६००, अंबाडी : ५००-८००, मुळे : १०००-१५००, राजगिरा : ४००- ७००, चुका : ५००-१०००, चवळई : ५००-१०००, पालक : १०००-१५००.
डाळिंबाच्या भावात वाढ
बाजारात होत असलेल्या मागणीच्या तुलनेत आवक जास्त झाल्याने कलिंगड, खरबूज आणि पपईच्या भावात किलोमागे चार ते पाच रुपयांनी घट झाली. याउलट, मागणी वाढल्याने डाळिंबाच्या भावात १० टक्के वाढ झाली. उर्वरित सर्व फळांची आवक-जावक कायम असल्याने भाव टिकून होते.
फळबाजारात रविवारी मोसंबी ७० टन, संत्रा २५ टन, डाळिंब ८० टन, पपई २५ टेम्पो, लिंबे अडीच हजार गोणी, कलिंगड २० टेम्पो, खरबूज पाच टेम्पो, चिक्कू ५०० डाग, पेरू दीड हजार क्रेट, अननस दोन ट्रक, बोरे १०० पोती तर सीताफळांची २२ टन आवक झाली, अशी माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.
फळांचे भाव पुढीलप्रमाणे लिंबे (प्रतिगोणी) : २००-५५०, मोसंबी : (३ डझन) : १३०-३५०, (४ डझन) : ६०-१६०, संत्रा : (१० किलो) : ३००-९००, डाळिंब (प्रतिकिलो) : भगवा : ६०-२००, आरक्ता : २०-६०, गणेश : १०-३०, कलिंगड : १०-२५, खरबूज : १०-३०, पपई : ५-१५, चिक्कू (१० किलो) : १००-६००, पेरू (२० किलो) : १६०-४००, अननस (१ डझन) : १००-५००, सीताफळ (१ किलो) : २०-१२०, बोरे (१० किलो) : चमेली : २२०-२५०, चेकनट : ८००-९००, उमराण : ८०-१२०, चण्यामण्या : ७००-८००. सफरचंद : काश्मीर (१४ ते १६ किलो) : १०००-१८००,
किन्नोर (१० किलो) : १६००-१८००.
फुलांच्या मागणीत घट
दिवाळीच्या सणानंतर मार्केट यार्डातील फूलबाजारात सर्व प्रकारच्या फुलांच्या मागणीत घट झाली आहे. मागणी खुपच कमी असल्याने गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या फुलांच्या भावात निम्म्याने घट झाल्याची माहिती फुलव्यापारी सागर भोसले यांनी दिली.
फुलांचे प्रतिकिलोचे भाव पुढीलप्रमाणे : झेंडू : १०-४०, गुलछडी : २०-४०, अॅष्टर : जुडी : ५-१०, सुट्टा : २०-५०, कापरी : १०-३०, शेवंती : २०-५०, गुलाबगड्डी (गड्डीचे भाव) : १०-२०, गुलछडी काडी : २०-६०, डच गुलाब (२० नग) : ५०-१२०, जर्बेरा : २०-४०, कार्नेशियन : १५०-२००, शेवंती काडी : १५०-२५०, लिलियम (१० काड्या) : ८००-१०००, ऑर्चिड : ४००-६००, ग्लॅडिओ (१० काड्या) : ८०-१२०, जिप्सोफिला : ३००-५००, लिली बंडल : ८-१०, चमेली : ३००-४००.
