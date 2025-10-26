निवडणुकीबाबत निर्णय १५ नोव्हेंबरपूर्वी घ्यावा
मार्केट यार्ड, ता. २६ ः गुलटेकडी मार्केट यार्ड येथील फळ-भाजीपाला विभागातील अडत्यांची संघटना असलेल्या श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनची निवडणूक धर्मादाय आयुक्त प्रतिनिधीच्या आधिपत्याखाली घेण्यावर १५ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
पुणे विभागाचे सहायक धर्मादाय आयुक्त प्रथमेश भोसले यांना हा आदेश दिला आहे. भोसले यांच्यासमोर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे दाखल करण्यात आले आहे. यावर मंगळवारी (ता. २८) सुनावणी होणार आहे. या दिवशी निवडणूक घेण्याचा आदेश देणार का नाही, याकडे अडत्यांसह बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे. अडते असोसिएशनची निवडणूक दर तीन वर्षांनी होत असते. डिसेंबर २०२४ मध्ये मुदत संपल्याने निवडणूक होणे अपेक्षित होते. निवडणूक घेण्यासाठी विलास भुजबळ आणि आपासाहेब खिरीड यांनी येथील धर्मादाय कार्यालयात अर्ज केला होता. मात्र, विविध कारणांनी सुनावणीस विलंब होत असल्याने अडते असोसिएशन माजी उपाध्यक्ष अमोल घुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोघांनी अॅड. राहुल कदम यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये अडते असोसिएशनची निवडणूक धर्मादाय आयुक्त प्रतिनिधीच्या आधिपत्याखाली घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आले होती. यावर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांना दिला आहे.
सर्वसाधारण सभा ३१ ऑक्टोबरला
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घाईगडबडीने श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनकडून ३१ ऑक्टोबरला सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेसाठी सदस्यांना स्पीड पोस्टद्वारे नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. आगामी निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आल्याची काही सदस्यांनी सांगितले. तसे यामध्ये मागील वर्षाचा अहवाल, खर्चाचा ताळेबंद व निवडणूक कार्यक्रमावर चर्चा होणार आहे. परंतु पुणे विभागाचे सहायक धर्मादाय आयुक्त हे त्याआधीच निकाल देणार असल्याने सभेची फक्त औपचारिकता असल्याचे मानले जात आहे.
अडते असोसिएशनच्या कार्यकारिणीची मुदत संपली आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन निष्पक्ष व लोकशाही मार्गाने निवडणूक व्हावी, ही आमची मागणी आहे.
- विलास भुजबळ, माजी अध्यक्ष, अडते असोसिएशन
