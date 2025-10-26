मासळीच्या भावात २५ टक्क्यांनी वाढ
मार्केट यार्ड, ता. २६ : देशाच्या पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवरून गणेश पेठेतील मासळी बाजारात मासळीची आवक होत आहे. समुद्र किनाऱ्यावर वादळी वाऱ्यामुळे मासेमारीवर परिणाम झाला आहे. मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटी बाहेर आल्या आहेत. आवक कमी झाली आहे. दिवाळीपासून मासळीला मागणी आहे. गुरुवारपासून गेल्या चार दिवसांत मासळीच्या भावात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली. वादळ कमी झाले की आवक वाढून भाव कमी होतील. तर, मागणी व पुरवठा कायम असल्यामुळे इंग्लिश, गावरान अंडी मटण व चिकनचे दर टिकून होते.
गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी (ता.२६) खोल समुद्रातील मासळी १५ ते २० टन, खाडीच्या मासळीची सुमारे २०० ते ३०० किलो आणि नदीच्या मासळीची ५०० ते ७०० किलो इतकी आवक झाली. आंध्र प्रदेश येथून रहू, कटला आणि सिलनची सुमारे २० ते २५ टन इतकी आवक झाली, अशी माहिती गणेश पेठ मासळी बाजारातील मासळीचे व्यापारी ठाकूर परदेशी, चिकन-अंड्याचे व्यापारी रूपेश परदेशी आणि मटणाचे विक्रेते प्रभाकर कांबळे यांनी दिली.
खोल समुद्रातील मासळी (प्रतिकिलोचे दर) - पापलेट : कापरी : १७००-२०००, मोठे : १५००-१७००, मध्यम : १०००-१३००, लहान : ७००-९००, भिला : ६००-६५०, हलवा : ६००-७००, सुरमई ५००-८००, रावस : ६००-७००, घोळ : ८००-९००, करली : ३००-४००, करंदी : ४००-४५०, भिंग : ३६०-४००, पाला : १०००-१२००, वाम : पिवळी ५००- १२००, काळी : ३००-४००, ओले बोंबील : १४०-२००. कोळंबी : लहान : १४०-२८०, मोठी : ४४०-७००, जम्बो प्रॉन्स : १४००-१५००, किंग प्रॉन्स : ७००-८००, लॉबस्टर : २०००-२२००, मोरी : २८०-३५०, मांदेली : १००-१५०, राणीमासा : २००-२४०, खेकडे : २८०-३५०, चिंबोऱ्या : ५५०-६५०. खाडीची मासळी - सौंदाळे : २५०-३००, खापी : २००-२५०, नगली : ४००-४५०, तांबोशी : ४५०-५५०, पालू : २००-२५०, लेपा : २००-२५०, बांगडा : १६०-२००, शेवटे : २००-२५०, पेडवी : १००-१२०, बेळुंजी : १००-१४०, तिसऱ्या : २००-२५०, खुबे : १००- १५०, तारली : २००-२४०. नदीतील मासळी : रहू : स्थानिक : २५०-३५०, आंध्र : १४०-१८०, कतला : स्थानिक २५०-३५०, आंध्र : १८०-२००, मरळ : ३५०-४५०, शिवडा : १५०- २००, खवली : १५०-२५०, आम्ळी : १००-१५०, खेकडे : २५०-३००, चिलापी : ६०-१६०, वाम : ५००-५५०. मटण : बोकडाचे ७८०, बोलाईचे ७८०, खिमा ७८०, कलेजी ८२०. चिकन २२०, लेगपीस २७०, जिवंत कोंबडी १५०, बोनलेस ३२०. अंडी : गावरान (शेकडा) ११४०, डझन १४०, प्रतिनग १२. इंग्लिश (शेकडा) ५५५, डझन ७८, प्रतिनग ६.५०.
