टोमॅटो गडगडला, घाऊक बाजारात ७०रुपये दहा किलो दराने होत आहे विक्री, वांगी, ढोबळी मिरची सह इतर फळभाज्यांचे दरही कमीच ''
टोमॅटो गडगडला; ७० रुपये दहा किलो दराने होतेय विक्री
वांगी, ढोबळी मिरचीसह इतर फळभाज्यांचे दरही कमीच; तुरीच्या दरात सुधारणा कायम
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर, ता. ७ : बाजारात टोमॅटोचे दर मोठ्या प्रमाणात गडगडले आहेत. घाऊक बाजारात प्रति दहा किलो ७० रुपयांचा दर मिळत आहे. वांगी, ढोबळी मिरची या फळभाज्यांचे दरही तळाला आहेत. पालेभाज्यांच्या दरात मात्र थोडीशी सुधारणा झाली आहे. मेथीचे दर प्रति शेकडा ५०० रुपयांच्या वर गेले आहेत. तुरीच्या दरातील सुधारणा कायम असून, दर प्रतिक्विंटल साडेआठ हजार रुपयांपर्यंत पोचले आहेत.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गेल्या आठवड्यात फळभाज्यांच्या दरात मंदीचे सावट कायम आहे. टोमॅटोच्या दरात गत आठवड्याच्या तुलनेने आणखीन घट झाली. घेवड्याच्या दरात थोडीशी सुधारणा झाली आहे. सलाडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाज्यांमध्ये गाजराचे दर कमी झाले आहेत तर काकडीचे दर स्थिर आहेत. बीटच्या दरात मात्र मोठी वाढ झाली आहे. भेंडीच्या दरातही सुधारणा झाली आहे. वातावरणातील वाढत्या उन्हामुळे पालेभाज्यांची मागणी काही प्रमाणात वाढली, याचा परिणाम दरावर झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ५०० रुपये या कमी दराने विकणारी मेथीची भाजी ७०० रुपये प्रति शेकडा दराने विक्री होत आहे. कोथिंबिरीच्या दरातही अल्प सुधारणा झाली आहे. सध्या बाजारात पालक पेंढीची आवक वाढली असून, दर मात्र तळाला आहेत. लिंबूच्या दरात सुधारणा झाली असून, लिंबूचे दर प्रति १० किलो ३०० रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. गेले वर्षभर लिंबूचे दर तळाला होते.
पालेभाज्यांचे शेकडा सरासरी, कमाल दर
- कोथिंबीर : ५००-७००
- मेथी : ५००-७००
- राजगिरा : ३००-४००
- शेपू : ५००-७००
- पालक : २००-३००
- तांदूळसा : २००-४००
- अंबाडी : ३००-४००
- कांदापात : ५००-६००
- चुका : ३००-३००
फळभाज्यांचे प्रति दहा किलो कमाल, सरासरी दर
- बीट : १५०-१८०
- कारले : ४००-५५०
- वांगी : २००-३५०
- कोबी : ६०-८०
- ढोबळी मिरची : २००-३००
- गाजर : १००-१५०
- गवार : १०००-१५००
- काकडी : २००-४००
- घेवडा : १५०-२५०
- हिरवी मिरची : ५००-६००
- भेंडी : ३००-५००
- लिंबू : १००-१७०
- दोडका : ३००-५००
- टोमॅटो : ७०-८०
- बटाटा : ८०-११५
- मुळ्याची शेंग ३००-३५०
- वाटाणा : २८०-३३०
- बीन्स : २००-२२०
- तोंडले : २५०-३००
- शेवग्याची शेंग : ४००-५००
- लिंबू : २००-२९०
फळांचे प्रति दहा किलो दर
सफरचंद : ९००-१३००
बोर ३५०-५२०
चिकू २००-३००
पेरू १००-१५०
मोसंबी २००-३००
पपई १२०-१५०
अननस २५०-३००
सीताफळ ६००-६००
डाळिंब ९००-१४००
द्राक्ष (पेटी) ३००-४५०
संत्रा ६००-७५०
खरबूज १५०-२८०
कलिंगड १५०-२८०
भुसार बाजार, प्रतिक्विंटल दर
तूर ८२००-८५००
ज्वारी ४०००-४३५०
सोयाबीन ५७६०-५८६०
गूळ ३७५०-३९००
हरभरा ५४००-५५००
अंडी - ५५० प्रतिशेकडा
लसूण भडकला; प्रतिकिलो दर शंभरावर
कांद्याच्या दरात घसरण सुरू असून, शनिवारी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एकूण ४३ हजार ७८६ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. कमाल दर २२०० प्रतिक्विंटल तर अवघ्या ९०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विक्री झाला. लसूण बाजारात मात्र मोठी तेजी असून, लसणाचे दर प्रतिकिलो शंभर रुपयांच्या वर गेले आहेत. बाजार समितीच्या घाऊक बाजारात लसूण १० हजार ते १३ हजार या दराने विक्री झाला.
कलिंगडाला मिळाला खरबुजाएवढा भाव
बाजारात कलिंगडच्या दरात फार मोठी तेजी आली आहे. उत्तर भारतात मागणी वाढल्यामुळे कलिंगडाचे दर वधारल्याची माहिती समोर येत आहे. घाऊक बाजारात १५० ते २८० दहा किलो दराने कलिंगडे विक्री झाल्याची नोंद बाजार समितीकडे आहे. खरबुजालाही तितकाच दर सध्या मिळत आहे. कलिंगडाचे घटलेले उत्पादन हेही यामागचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.
गवार खातेय परत एकदा भाव
घाऊक बाजारात गवारीचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गवारीचे दर प्रतिकिलो १०० रुपयांच्या वर आहेत. गेल्या काही महिन्यांत गवारीच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. मात्र गत आठवड्यात हे दर प्रतिकिलो ५० रुपयांनी वाढले आहेत.
