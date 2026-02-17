कार व मोटारसायकल ची समोरा - समोर धडक; युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
कार अन् दुचाकीच्या धडकेत
युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
वैराग, ता. १७ : सोलापूर- बार्शी रोडवरील काळेगाव पाटीजवळ गुरुवारी (ता. १२) दुपारी चारचाकी व दुचाकीचा भीषण अपघात झाला. यात नितीन हौसराव गायकवाड (वय ३५, रा. वालवड, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) हा युवक गंभीर जखमी झाला. सोलापूर शासकीय दवाखान्यात उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
याबाबत मृताच्या आईने उशिराने १६ फेब्रुवारी रोजी वैराग पोलिसांत चारचाकी वाहन चालकाविरुद्ध फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल झाला आहे. नितीन गायकवाड हे कामानिमित्त आपल्या वालवड गावाहून बार्शी मार्गे कामानिमित्त १२ फेब्रुवारी रोजी सोलापूरला आले होते. काम आटोपून गावाकडे परतत असताना दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास काळेगाव पाटी येथे आले असता त्यांच्या दुचाकीला (एमएच १६ डीयू ६८५०)बार्शीहून सोलापूरच्या दिशेने निघालेल्या कारने (एमएच १२ टीएन ७४००) समोरून भरधाव वेगाने येत जोराची धडक दिली. या धडकेनंतर गायकवाड गंभीर जखमी झाले. स्थानिक नागरिक व पोलिसांच्या मदतीने त्यांना शासकीय रुग्णवाहिकेमधून तातडीने सोलापूर येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले; मात्र त्याच दिवशी त्यांचा उपचारादरम्यान सायंकाळी नऊ वाजता मृत्यू झाला .
मृताच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी कारचालक नागनाथ अरुण मडके (रा. आगळगाव, ता. बार्शी) याच्याविरुद्ध वैराग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.