वाई:-"बदलत्या तंत्रज्ञानयुगात ग्रंथालये ज्ञानकेंद्रे व्हावीत.” मदन भोसले
बदलत्या तंत्रज्ञान युगात
ग्रंथालये ज्ञानकेंद्रे व्हावीत
मदन भोसले; वाईत राष्ट्रीय परिषद
वाई, ता. १६ : माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढत असलेल्या आधुनिक काळात ग्रंथालयांनी केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय म्हणून न राहता अद्ययावत ज्ञानकेंद्रे बनणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन जनता शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मदन भोसले यांनी केले.
किसन वीर महाविद्यालयात आयोजित ‘इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी ॲण्ड इनोव्हेशन इन लायब्ररीज’ या विषयावरील एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ग्रंथालय विभाग, अंतर्गत दर्जा हमी कक्ष आणि शिवाजी विद्यापीठ ग्रंथपाल संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. परिषदेत इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च मुंबईचे मुख्य ग्रंथपाल डॉ. श्यामप्रसाद पुजारी, प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे यांची भाषणे झाली. संचालक केशवराव पाडळे, सचिव डॉ. जयवंत चौधरी, खजिनदार प्रा. नारायण चौधरी, मुंबईतील प्रो. डॉ. सारिका सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ग्रंथालय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र आडाव यांनी संघटनेची माहिती दिली. समन्वयक डॉ. शिवाजी कांबळे प्रास्ताविक केले. उपप्राचार्य डॉ. विनोद वीर, प्रा. महेश कांबळे आणि प्रा. तानाजी कांबळे यांनी परिचय करून दिला. डॉ. बाळकृष्ण मागाडे यांनी आभार मानले.
यावेळी परिषदेत सादर केलेले निवडक शोधनिबंध आयुषी इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले. ग्रंथपाल डॉ. शिवाजी कांबळे लिखित पुस्तकाचेही प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले. रेश्माबानो मुलाणी व सुमती कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
-----------------------------------
छायाचित्र :...........07594
वाई : डॉ. शिवाजी कांबळे यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना श्यामप्रसाद पुजारी, मदन भोसले, प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे, डॉ. जयवंतराव चौधरी व इतर.
......................................................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.