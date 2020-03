बोरघाटात मंकी हिलजवळ माकडांना रोखण्यासाठी सापळा

लोणावळा - बोरघाटात मंकी हिलजवळ मध्य रेल्वेने माकडांना रोखण्यासाठी उपाययोजना केली आहे. रेल्वेच्या खांबावर चढून ओव्हर हेड वायरला स्पर्श होऊन विजेच्या धक्क्याने अनेक माकडांना जीव गमवावा लागतो. याचा परिणाम रेल्वे वाहतुकीवरही होतो. यावर खबरदारी म्हणून रेल्वेने माकडांना अटकाव करण्यासाठी खास ‘सापळा’ तयार केला आहे. ज्यामुळे ती तारांपर्यंत पोचू शकणार नाहीत. ताज्या घडामोडींसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बोरघाटात विशेषतः मंकी हिल, ठाकूरवाडी, नागनाथ केबिन परिसरात मोठ्या प्रमाणात माकडे असतात. रेल्वे प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांमुळे ती रेल्वेच्या जवळ येतात. मात्र रेल्वे खांबावर चढल्याने ओव्हरहेड वायरमुळे माकडांचा जीव जाण्याच्या वारंवार घटना घडतात. त्यात काही वेळेस रेल्वेची वीज ट्रीप झाल्याने रेल्वे सेवा ठप्प झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. रेल्वेच्या सूत्रांनी माहिती देताना सांगितले, की माकडे वर्षानुवर्षे रेल्वेच्या खांबावर चढत आहेत. ओव्हर हेड इक्विपमेंट (ओएचई) वायर्सवर ‘स्विंग’ करतात, ज्यामुळे संपूर्ण वीज लाइन ट्रीप होते. घाटमार्गात एका बाजूला तीव्र उतार दुसऱ्या बाजूस तीव्र चढ असल्याने बोरघाट रेल्वे वाहतुकीसाठी अत्यंत अवघड मानला जातो. एकदा गाडी रुळावर थांबली की वीज पूर्ववत झाली तरी ती हलविणे शक्‍य होत नाही. ट्रेनला धक्का देण्यासाठी मागील इंजिनला जोडण्यासाठी आणखी एक रेल्वे इंजिन पाठवावे लागते. ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दोन ते तीन तास लागतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी रेल्वेने हा खास सापळा तयार केला आहे. खंडाळा, मंकी हिल, ठाकूरवाडी जवळ रेल्वेच्या वतीने खांबावर हे सापळे लावले आहेत.

Web Title: Traps to stop the monkeys near Monkey Hill in Borghat