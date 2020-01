रस्त्याच्या जमिनीसाठी आदिवासींना हवाय शहरी भागाप्रमाणे मोबदला...

पाईट (पुणे) : खेड तालुक्‍यातील पढरवाडी (वांद्रा) मार्गे कर्जत- भीमाशंकर रस्त्याचे काम सुरू झाले असून, येथील संपादित जमिनीचा मोबदला संबंधित आदिवासींना अद्याप मिळालेला नसून, शहरी भागाप्रमाणे 40 लाख रुपये हेक्‍टरी भाव मिळावा, अशी मागणी बाधित आदिवासी करीत आहेत. पढरवाडीतील अंदाजे 50 आदिवासी शेतकऱ्यांच्या 24 गटांवर नव्याने होणाऱ्या कर्जत भीमाशंकर रस्त्यासाठी सात वर्षांपूर्वी सरकारी शिक्के पडले. त्यानंतर या रस्त्याच्या कामाच्या हद्दीत येणाऱ्या वनविभागाच्या अखत्यारीतील परवानग्याअभावी गेली अनेक वर्षे रस्त्याचे काम प्रलंबित होते. गेल्या महिनाभरापासून पढरवाडी मार्गे रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, येथील बाधित आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या भरपाईबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. एकूण 2 किलोमीटर रस्त्याच्या कामापैकी सध्या पाऊण किलोमीटर रस्त्याचे काम पूर्ण होत असल्याचे येथील माजी उपसरपंच रोहिदास चौधरी, चिंधू पढर, तुकाराम पढर, काळूराम पढर यांनी सांगितले. येथील बाधित शेतकऱ्यांपैकी चिमाजी धोंडू पढर, साळू गेनू पढर, बाळू गोपाळा पढर, डोंगरू बुधा चौधरी, दत्ता धोंडू पढर, अमृता पंगाजी चौधरी यांना उदरनिर्वाहाचे साधनच राहिलेले नसल्याचे माजी सभापती सुरेश शिंदे व आंबोलीचे सरपंच विजय खंडागळे यांनी सांगितले. उताऱ्यावर पणजोबांची नावे

या रस्त्यासाठी जमीन संपादित केलेल्या 24 गटांपैकी बहुतेक गटांच्या सात बारा उताऱ्यावर या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या आजोबा व पणजोबा यांचीच नावे आहेत. त्यामुळे आताच्या पिढीची नावे गटात समाविष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष शिबिर लावण्याची मागणी आदिवासी करीत आहेत. याबाबत खेडच्या तहसीलदार सुचित्रा आमले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जमीन संपादित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेस या बाबी आणणे गरजेचे आहे.

