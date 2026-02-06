कास - जगद्गुरू तुकोबाराय चॅरिटेबल ट्रस्टने उभारला वारकरी ध्वज....
तुकोबाराय ट्रस्टने उभारला वारकरी ध्वज
मोहाटच्या भक्ती-शक्ती गडावर उपक्रम; लवकरच मंदिराचा भूमिपूजन सोहळा
कास, ता. ६ : मोहाट (ता. जावळी) येथील भक्ती- शक्ती गडावर जगद्गुरू श्री तुकोबाराय चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने ११ एकर जागेवर संत श्री तुकोबाराय मंदिर व श्री विश्वंभरबाबा आध्यात्मिक केंद्र उभारण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले आहे. या स्थळावर नुकताच जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांचा जयंती दिन साजरा झाला. या दिवसाच्या निमित्ताने ध्वज उभारून नामजपाचा जयघोष करण्यात आला.
जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांचे पूर्वज श्री विश्वंभरबाबांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या जावळी तालुक्यातील मोहाट येथे लवकरच भव्य मंदिर कार्याचा भूमिपूजन सोहळा होणार असून, देणगीदार, हितचिंतक, वारकरी- भाविकांच्या सहकार्यातून हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
संत तुकोबांची गाथा पाण्यात बुडाली नाही. उलट त्याला बांधलेल्या दगडांनाही तारण्याचे काम संत तुकोबांनी दिलेल्या विचारांनी केले आहे. त्याच तुकोबांची महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मंदिरे उभी राहिली आहेत. आता आपल्याला जावळी तालुक्यातील मोहाट येथे असेच भव्य मंदिर उभे करायचे असून, सर्वांनी या कार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ट्रस्टचे विश्वस्त हभप धोंडीराम महाराज संकपाळ व हभप विजय महाराज शेलार यांनी यावेळी केले.
या कार्यक्रमास विलास जवळ, शांताराम कदम, सरपंच विलास धनावडे, अरुण जवळ, रामचंद्र शेलार, सतीश सणस, विवेक सरडे व वारकरी उपस्थित होते.
फोटो :.........04470
मोहाट : संत तुकाराम महाराजांच्या मंदिर उभारणी स्थळी वारकरी ध्वज उभारणीप्रसंगी मान्यवर.
