वाई बाजार समितीत नवीन हळदीला २०,२००/- रुपये उच्चांकी दर.
हळदीला २० हजार २०० रुपये उच्चांकी दर
वाई बाजार समितीत लिलावास प्रारंभ; आवक सुरू
वाई, ता. ६ : येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीचे मुख्य आवारात नवीन हळदीची आवक सुरू झाली असून, एकूण ६५० कट्टे आवक झाली. या वेळी किमान १६ हजार रुपये ते जास्तीतजास्त २० हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल असा उच्चांकी दर निघाला.
बाजार समितीच्या मुख्य मार्केट यार्डवर गुरुवारी (ता. ५) नवीन हळद शेतमालाचे विक्रीचे लिलावाचा प्रारंभ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हस्ते नारळ वाढवून करण्यात आला. या वेळी कांतिलालशेठ भूरमल व विनोदशेठ भूरमल यांच्या काट्यावर भुईंज येथील प्रगतशील शेतकरी अतुल रवींद्र सणस यांच्या हळद या शेतमालाला २० हजार २०० रुपये इतका उच्चांकी दर मिळाला. डायमंड ट्रेडिंग कंपनीने ही हळद खरेदी केली. या वेळी भुसार व्यापारी मे. दीपचंद ओसवाल, मदनलाल ओसवाल, मिठालाल जैन, कांतिलाल भूरमल, विजय पवार, साहेबराव शेलार, रवींद्र कोरडे, विश्वासराव गायकवाड, शंकरशेठ ओसवाल, प्रवीण ओसवाल, विनोद पावशे, तसेच बावधन, ओझर्डे, रविवार पेठ, शहाबाग, भुईंज, देगाव, चिंधवली, पाचवड, खडकी, लोहारे व परिसरातील हळद उत्पादक शेतकरी आणि बाजार समितीचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
आवक होताच दर सोमवारी व शुक्रवारी हळदीचे लिलाव नियमितपणे काढले जातील, असे बाजार समितीतर्फे कळविणेत आलेले आहे.
शेतकऱ्यांनी हळद निवडून व स्वच्छ करून बाजार समितीचे मुख्य मार्केट यार्डमध्ये घेऊन यावी.
- मोहन जाधव; सभापती, बाजार समिती वाई
वाई : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात नवीन हळदीच्या लिलावाचा प्रारंभ करताना उत्पादक शेतकरी व व्यापारी.
