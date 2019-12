एैसे कैसे चलेगा दिदी? पुणे पोलिस व नेटीझन्समध्ये रंगला गोड 'ट्विट वॉर'

पुणे : "दिदी को कुल भी ऍक्‍ट करना है, दिदी को पार्टी भी करना है, दिदी को रुल्स भी नही फॉलो करना है, एैसे कैसे चलेगा दिदी', अशा आशयाने पुणे पोलिसांच्या ट्विटर हॅंडलवर चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर काही क्षणातच त्यास शेकडो नेटीझन्सनी प्रतिसाद द्यायला सुरूवात केली. नेटिझन्सची खुमासदार बेचरी टिका अन्‌ त्याला तितक्‍याच नर्मविनोदी शैलीमध्ये पोलिसांकडून मिळणारे उत्तर दिलखुलास उत्तर..ट्विटरवर नववर्षाच्या पुर्वसंध्येला रंगलेली ही गमतीदार चर्चा उत्तरोत्तर बहरत गेली.

ऐरवी पोलिस हा सर्वसामान्यांच्या टिकेचा धनी ठरतो. पण मंगळवारची सायंकाळ मात्र त्यास अपवाद ठरली. सरत्या वर्षाला निरोप देताना व नववर्षाचे स्वागत करताना नागरीकांनी मद्यपान करुन वाहने चालवू नये, अंमली पदार्थांचे सेवन करु नये म्हणून पुणे पोलिसांच्या ट्टिटरवर जनजागृती करण्यात येत होती. पोलिस आयुक्त डॉ.के.वेंकटेशम यांनीही "ड्रंक ऍन्ड ड्राईव्ह'बाबतचे ट्‌विट केले होते. त्यानंतर पोलिसांच्या ट्‌विटरवर "चरस, गांजा, म्याऊ म्याऊ, 2020 मध्ये हे सर्व नको भाऊ' असे दुसरे ट्‌विट पुणे पोलिसांकडून करण्यात आले. त्यानंतर "एलएसडी परवानगी आहे का' अशा ट्‌विटला पुणे पोलिसांनीही तितकेच गमतीदार उत्तर दिले. त्यापाठोपाठ पोलिसांनी "एैसे कैसे चलेगा दिदी' ट्‌विट केल्यानंतर नागरीकांच्या आणखी गंमतीदार ट्‌विटला सुरूवात झाली. नवर्षाच्या पुर्वसंध्येला पुणेकर व पुणे पोलिस यांच्यामध्ये हा गोड "ट्ठिट वॉर' सुरू होता.

दरम्यान, "एलएसडीला परवानगी आहे का ', या ट्ठिटवर पोलिसांनी "सांगा कुठे शोधायचे ते' असे उत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा एका तरुणाने "अगर मैने आपको अड्डा बता दिया तो 10 पुडीया मेरी, चलेगा ना सर' असे आणखी एक धमाकेदार ट्विट केले. त्याला पोलिसांनीही तितक्‍याच नर्मविनोदी शैलीमध्ये "सर आप सब रख लेना, हाम बस आपको रख लेंगे, चलेगा ना सर' असा ट्विट टोला लगावला. पोलिस व नेटीझन्समध्ये हा गमतीदार संवाद उत्तरोत्तर वाढत गेला. त्याला आणखी नागरीक प्रतिसाद देत गेले, त्यामध्ये सहभागी होत गेले आणि ट्‌विटची हीह मैफल उशीरापर्यंत सुरूच राहीली.

खाली दिलेल्या ट्विटर थ्रिएडवर पुणे पोलिसांनी दिलेली उत्तरे नक्की पाहा :

Tell us where to find it? https://t.co/otpkD6xrsy

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) December 31, 2019