मोठी बातमी : चीन सीमेवर 20 भारतीय जवान हुतात्मा; चीनचे 43 मारले!

नवी दिल्ली : भारत-चीन सीमारेषेवरील तणाव टोकाला गेला असून, दोन्ही देशांतील जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय जवान हुतात्मा झाल्याची माहिती मिळत आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेनं ही माहिती दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील चीनसीमेवर गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये तणाव सुरू होता.

And exposed to sub-zero temperatures in the high altitude terrain have succumbed to their injuries, taking the total that were killed in action to 20. Indian Army is firmly committed to protect the territorial integrity and sovereignty of the nation: Indian Army (2/2) https://t.co/5duc0Jlfwb

