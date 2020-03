पुणे : शेतात सापडली बिबट्याचे दोन बछडे; एकदा फोटो बघाच!

बेबडओहोळ(पुणे) : सांगवडे गावात मंगळवारी सकाळी नऊ वाजता ऊस तोडणी कामगारांना बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आले. यातील एक नर, तर दुसरे मादी जातीचे आहे. शेतकरी जालिंदर लिमण यांच्या शेतातील कामगारांनी याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी तातडीने वन संरक्षण अधिकारी रेखा वाघमारे यांना कळवले. त्यानंतर त्या बचाव पथकाला घेऊन घटनास्थळी दाखल झाल्या. पथकातील अधिकाऱ्यांनी बछड्यांना ताब्यात घेऊन प्राथमिक उपचार केले आहेत. याबाबत शेतकरी किसन लिमण म्हणाले सांगवडे गावात उसाचे क्षेत्र जास्त असल्याने बिबट्या सापडण्याची घटना तीन वेळा घडली आहे. गावातील नागरिकांनी दक्ष राहण्याची गरज आहे. हे बछडे 10 ते 15 दिवसांपूर्वी जन्मले असण्याची शक्‍यता आहे. ते बेशुद्ध अवस्थेत होते. या पिल्लांवर प्रथमोपचार करून पुन्हा जंगलात सोडण्याची व्यवस्था करू, असे वन संरक्षण अधिकारी रेखा वाघमारे यांनी सांगितले.



