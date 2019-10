पुण्यात घातक शस्त्रे बाळगणाऱ्या दोघांना अटक, एक फरारी

पुणे : महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मोक्का) गुन्हा दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगारासह त्याच्या साथीदारास घातक शस्त्रे जवळ बाळगल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. मंगळवार पेठेतील कडबाकुट्टी परिसरातून शनिवारी दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. ओंकार दिलीप फडतरे (वय 23, रा. त्रिमुर्ती कॉलनी, पिंपळे गुरव), जलालुद्दीन निजामुद्दीन शेख (वय 19, रा. सद्‌गुरु कॉलनी, वाकड) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार पेठेतील कडबाकुट्टी परिसरातील बालाजी जनरल स्टोअर्स या दुकानाजवळील कट्ट्यावर मध्ये दोन सराईत गुन्हेगार घातक शस्त्रे जवळ बाळगत असल्याची खबर गुन्हे शाखेचे पोलिस कर्मचारी श्रीकांत वाघवले व इरफान मोमीन यांना मिळाली. त्यानुसार, गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचून दोघांना घटनास्थळावरुन ताब्यात घेतले. त्यांची अंगझडती घेतल्यानंतर त्यांच्याकडील सॅकमध्ये एक कोयता, चॉपर व चाकू अशी घातक शस्त्रे आढळली. दरम्यान, फडतरे व शेख या दोघांसमवेत असलेला त्यांचा तिसरा साथीदार रुपेश गायकवाड हा पोलिसांच्या हातातून निसटला. तिघांविरुद्ध फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. जलालुद्दीन शेख याच्याविरुद्ध वाकड पोलिस ठाण्यात मोक्कअंतर्गत गुन्हा दाखल असून तो फरारी होता तर, फडतरे हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध तळेगाव व हिंजवडी पोलिस ठाण्यामध्ये गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दोन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर वाकड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.



Web Title: Two men arrested and One absconded for carrying a deadly weapon in Pune