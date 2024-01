Pune Crime : विविध भागात घरफोडी करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना अटक, एक किलो सोने जप्त

two robbers arrested in khed pune police action crime one kg gold seize Sakal

हरिदास कड Chakan News : येथील औद्योगिक वसाहतीतील महाळुंगे ता. खेड येथील पोलिसांच्या तपास पथकाने घरफोडी करणाऱ्या एका आरोपीला त्याच्याकडे असलेल्या दुचाकीच्या लाल रंगाच्या चाकावरुन दोन जानेवारी ला अटक केली होती. पोलिसांनी त्याच्या दुसऱ्या साथीदाराला अटक केली आहे. दोन्ही आरोपींकडून 45 लाख 33 हजार चारशे रुपयांचा मुद्देमाल यामध्ये एक किलो, सात तोळे दोन ग्रॅम सोने, रोख रक्कम आदी जप्त करण्यात आला आहे. आरोपीनी विविध पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत केलेले अठरा गुन्हे पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. या घरफोडी प्रकरणी आरोपी आमिर शब्बीर शेख (वय-25 वर्ष सध्या रा. निगडी प्राधिकरण मुळ रा. वडेश्वर काटे, ता.मावळ), सोहेल शफीक पठाण (वय-23 वर्ष,रा. खंडोबा मंदिर पायथा, निमगाव, ता. खेड, जि. पुणे ) ही अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.अशी माहिती पिंपरी -चिंचवडचे पोलीस उपायुक्त संदीप डोईफोडे यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोई, ता. खेड येथे झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेत असताना पोलिसांनी आमिर शेख याला दोन जानेवारी ला अटक केली. शेख याला त्याच्याकडे असलेल्या दुचाकीच्या लाल रंगाच्या चाकावरुन अटक केली होती. आरोपीकडून चोरलेले सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम व दुचाकी असा एकूण 29 लाख 3 हजार 400 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता . गुन्ह्याचा अधिक तपास करुन पोलिसांनी त्याचा दुसरा साथीदार सोहेल पठाण याला अटक केली. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी ही जप्त केली. आरोपींनी पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील येलवाडी, सदुंबरे, इंदोरी, तळेगाव दाभाडे, मोशी,चाकण, चिखली परिसरात घरफोडी केल्याची कबुली दिली आहे. आरोपी चोरी करण्यापूर्वी रस्त्यालगत असणाऱ्या बंगल्याची रेकी करत होते. बंगले लॉक असताना त्यातील लाईट बंद असल्यास बंगल्याच्या पाठीमागील खिडकीचे गज कापून आत प्रवेश करून चोरी करत होते. तशी कबुली आरोपींनी दिली आहे.दोघां आरोपींकडून 45 लाख 33 हजार 400 रुपये किमतीचे 1 किलो 7 तोळे 2 ग्रॅम सोने, रोख रक्कम, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त केली आहे. आरोपीवर महाळुंगे, चाकण, भोसरी, तळेगाव दाभाडे, चिखली पोलीस ठाण्यात असे अठरा गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सह पोलीस आयुक्त संजय शिंदे, अपर पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी,पोलीस उपायुक्त संदीप डोईफोडे, सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र गौर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाळुंगे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वसंत बाबर, पोलीस निरीक्षक गुन्हे संतोष कसबे, पोलीस उपनिरीक्षक विलास गोसावी, प्रदिप गायकवाड,दिनेश चव्हाण,पोलीस हवालदार राजू कोणकेरी, अमोल बोराटे, युवराज बिराजदार, संतोष होळकर, विठ्ठल वडेकर, राजु जाधव, संतोष काळे, किशोर सांगळे, शिवाजी लोखंडे, बाळकृष्ण पाटोळे, राजेंद्र खेडकर, संतोष वायकर, गणेश गायकवाड, राहुल मिसाळ,अमोल माटे यांनी केली आहे .