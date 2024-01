Pune Accident News : भरधाव दुचाकीच्या धडकेत जखमी झालेल्या महिलेचा मृत्यू

two wheeler hit woman died on the spot traffic police pune crime esakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : भरधाव दुचाकीने धडक दिल्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या महिलेवर रूग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. ही घटना २९डिसेंबर रोजी सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास खडकी जवळील नवीन होळकर पुलाजवळ घडली. बबिता दिगंबर गायकवाड (वय ४७, रा. दापोडी) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी सूरज गायकवाड (वय २५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात अनोळखी दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सूरज गायकवाड यांच्या आई बबिता गायकवाड व त्यांची मैत्रीण अशा दोघीजणी या २९ डिसेंबर रोजी सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास खडकी येथील नवीन होळकर पुलाजवळील आर्मी गेटसमोरून रस्ता ओलांडत होत्या. त्यावेळी भरधाव दुचाकीने गायकवाड यांना जोरात धडक दिली. या अपघातात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यावेळी दुचाकीस्वाराने पोलिसांना खबर देणे किंवा जखमी महिलेस रूग्णालयात नेण्याचे टाळून तेथून पळ काढला. त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांनी उपचारांसाठी ससून रूग्णालयात दाखल केले. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना शुक्रवारी (ता.५) गायकवाड यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक महेश चव्हाण करत आहेत.