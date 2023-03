पुणे दौऱ्यात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला. उद्धव ठाकरे मातोश्रीचे मुख्यमंत्री होते महाराष्ट्राचे नाही, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली. (Uddhav Thackeray was CM of Matoshree not Maharashtra Criticism by Narayan Rane)

राणे म्हणाले, पुण्यात अनेक प्रश्न आहेत तरी ठाकरे गटाबद्दल मला का प्रश्न विचारले जात आहेत. ठाकरे गट, मातोश्री एवढाच महाराष्ट्र आणि भारत आहे का? काय राहिलंय ठाकरे संपले आता? यापूर्वी ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते ते मातोश्रीचे होते महाराष्ट्राचे नव्हते.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या हिंसाचारावर विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी आपण या प्रकरणी काही बोलणार नाही असं सांगितलं तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे प्रकरण सांभाळतील, असंही राणे यावेळी म्हणाले.

गिरीश बापटांच्या आठवणींना दिला उजाळा

दरम्यान, नारायण राणे यांनी भाजपचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या आठवणींनाही उजाळा दिला. बापट १९९५ साली आमदार म्हणून सभागृहात आले तेव्हा मी स्वतः आमदार होतो. मी शिवसेनेत होतो आणि भाजप सोबत आमची युती होती. विधिमंडळाच्या कामात ते रस घायचे. गिरीश भाऊ गेल्यामुळं आता पोकळी निर्माण झाली आहे. यामुळं भाजपचं मोठं नुकसान झालं असून यातून पक्ष बाहेर येईल पण त्यांच्या कुटुंबीयांना यातून बाहेर येण्यासाठी देव ताकद देवो. भाऊंना जेव्हा पहिल्यांदा हार्ट अटॅक आला तेव्हा मला नातू झाला होता, तेव्हा खूप वाईट वाटत होतं मला, अशा काही आठवणी देखील यावेळी राणेंनी सांगितल्या.