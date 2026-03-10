रंग लावण्यावरून युवकांच्या मारहाणीत दोघे जखमी

रंग लावू नकाेस म्हटल्याने
उंब्रजमध्ये दाेघांना मारहाण
सात जणांवर पाेलिसात गुन्हा दाखल
उंब्रज, ता. १० : रंग लावू नका, असे म्हटल्याच्या कारणावरून दोघांना दगडाने मारहाण करून जखमी करणाऱ्या सात युवकांवर येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा नाेंद झाला. रविवारी (ता. आठ) दुपारी दाेनच्या सुमारास ही घटना घडली.
विक्रांत भागवत (बबल्या), केदार भागवत, आकाश भागवत, शुभम दुधाणे, मंगेश भागवत (सर्वांचे पूर्ण नाव नाही) व अन्य दोघे (सर्व रा. उंब्रज, ता. कऱ्हाड) अशी मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.
याबाबत जखमी रोहन विजय पाटणकर (वय २३, मूळ रा. मणदुरे, ता. पाटण, सध्या रा. माणिक चौक, उंब्रज) याने दिलेल्या फिर्यादीवरून, रंगपंचमीच्या दुपारी दाेनच्या सुमारास फिर्यादी तसेच रोहन ताटे, प्रतीक चव्हाण, गौरव माळी, प्रणव जाधव (सर्व रा. माणिक चौक) माणिक चौकातून नदीवर अंघोळीसाठी दुचाकीवरून निघाले होते. दरम्यान, येथील श्रीराम मंदिराजवळील रस्त्यावर जात असताना विक्रांत भागवत (बबल्या), केदार भागवत, आकाश भागवत, शुभम दुधाणे, मंगेश भागवत व इतर दोघे (सर्वांचे पूर्ण नाव नाही) चौकात उभे होते. त्यावेळी फिर्यादीला थांबवून रंग लावण्यासाठी पुढे आले. त्यावेळी फिर्यादी व प्रणव यांनी रंग लावू नका, असे सांगितले. त्यावरून संशयित वाद घालू लागले. दुचाकीवरून खाली ओढून हाताने व लाथाबुक्यांनी मारहाण व शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, विक्रांत भागवत याने जमिनीवर पडलेला दगड प्रणव जाधव याला फेकून मारला. त्यात फिर्यादीने ताे वाचविण्यासाठी गेला असता जखमी झाल्याचे नमूद केले आहे. उंब्रज पोलिस तपास करत आहेत.
