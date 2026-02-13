भेलके महाविद्यालयात करिअर परिसंवाद स्पर्धा
नसरापूर, ता. १३ ः ‘‘समाजामध्ये आनंदाने तसेच ताठ मानेने जगता यावे, वावरता यावे असे करिअर विद्यार्थ्यांनी निवडावे,’’ असे आवाहन नसरापूर येथील शंकरराव भेलके महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. तुषार शितोळे यांनी केले.
भेलके महाविद्यालयात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत माझ्या करिअरची ब्लू प्रिंट या विषयावर विद्यार्थी परिसंवाद स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेचे उद्घाटन प्राचार्य डॉ. शितोळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी वाघिरे महाविद्यालय, सासवडचे प्रा. नितीन लगड, अनंतराव पवार महाविद्यालय भोरच्या डॉ.पल्लवी मळेकर, मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालय, पौड रोडचे डॉ. नानासाहेब पवार आदी उपस्थित होते
प्रास्ताविक परिसंवाद समन्वयक डॉ. रोहिदास ढाकणे यांनी केले. या स्पर्धेत पदवी गटात हर्षिता वाघेला ग्रुप, एमआयटी महाविद्यालय, पुणे यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला. अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, हडपसर व विनया पाटील ग्रुप, एमआयटी महाविद्यालय, पुणे यांनी द्वितीय क्रमांक, तर बाबुरावजी घोलप महाविद्यालय, सांगवी आणि प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. तसेच वैष्णवी नाले ग्रुप, शंकरराव भेलके महाविद्यालय, नसरापूर यांनी चतुर्थ क्रमांक पटकावला. पुणे जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातून वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून एकूण १७ गटात १०२ विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला.
या स्पर्धेचे प्रा. नितीन लगड, डॉ. पल्लवी मळेकर यांनी परीक्षण केले. यावेळी जिंकलेल्या संघास पारितोषिके तसेच सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले.
याप्रसंगी माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष श्रीपाद कोंडे, आप्पा सावंत, डॉ. जगदीश शेवते, प्रा. सहदेव रोडे, प्रा. पौर्णिमा कारळे, ग्रंथपाल प्रा. भगवान गावित, डॉ. सचिन घाडगे, प्रा. गणपत आवटे, प्रा. जीवन गायकवाड, प्रा. दयानंद जाधवर, प्रा. माउली कोंडे, प्रा. महेश कोळपे, प्रा. अंकिता महांगरे, प्रा. वनिता भालेराव, सुमित कांबळे, अभिषेक मोरे आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. संदीप लांडगे व प्रा. वैष्णवी कोंडे यांनी केले.